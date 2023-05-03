Sigarayı bıraktıktan sonra bakın vücutta neler oluyor! Sağlık için zararlı olan sigara, kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Kullanan vatandaşların ölümüne bile yol açan sigara, vücuttan atıldığında ise olumsuz olan etkileri olumluya dönüyor.

Sigara kullanımı kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Sigara kullanan vatandaşlar, birçok hastalığı taşıyabiliyor.

Her 10 ölümden birinin nedeni sigara olurken, getirdiği sağlık problemleri ise saymakla bitmiyor. Bu sağlık problemlerini sıralarsak;

Kanser,

Kalp ve damar hastalıkları,

Solunum sistemi hastalıkları,

Cinsel fonksiyonlarda bozulma,

Böbrek hastalıkları,

Depresyon,

Tip 2 diyabet.

Yukarıda yer alan hastalıklar, sigara sayesinde kişinin yaşamına dahil oluyor ve bazı duurmlarda da ölüm gibi acı bir sonucu ortaya çıkarıyor.

Sigaraya bağımlı olanlar ise bu durumdan kolayca kurtulamıyor. Uzun süren bir tedavi dönemleri geçirmeleri gerekiyor.

Ancak eğer başarır ve sigaradan kurtulursanız, aşağıda yer alan olumlu durumlarla karşılaşabilrsiniz.

Sigarayı bıraktıktan sonra...

Hastalık Nedir? isimli Twitter hesabı sigarayı bıraktıktan sonra neler olabileceğini tek tek sıraladı. İşte o maddeler;

20 dakika sonra kan basıncı normale döner.

8 saat sonra kandaki oksijen miktarı normale döner.

24 saat sonra karbonmonoksit azalır, oksijen artar.

72 saat sonra nefes alıp verme rahatlar.

1-2 hafta sonra dolaşım düzelir.

Solunum yolu enfeksiyon riski azalır.

3-9 ay sonra öksürük ve solunum yolları problemi düzelir.

12 ay sonra koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya düşer.

12-36 ay sonra kanser riski %50 azalır.

5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski %50 azalır.