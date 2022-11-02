Sindirim sorunu ve kabızlığa en etkili çözüm! Gün içinde yalnızca birkaç tane yiyince bakın ne oluyor

Sindirim sorunu ve kabızlığa en etkili çözüm! Gün içinde yalnızca birkaç tane yiyince bakın ne oluyor

Yapılan araştırmalar özellikle pek çok kişinin en büyük sorunlarından olan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların düzenli badem ve kuruyemiş tüketimiyle azalıp sonlanabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bağırsak sağlığında önemli bir besin maddesi olarak bilinen mikrobiyomun sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütiratın önem taşıdığını ortaya koymuştu. Dr. Alice Creedon konu ile ilgili yaptığı açıklamada bağırsak üretilen bütiratın, karaciğer, beyin ve akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerindeki sağlığın düzenlenmesi için kan dolaşımına katıldığını ifade etmişti.

Sindirime iyi gelen en önemli kuruyemişlerden: Badem

Ayrıca yapılan araştırmada, her gün bir avuç badem tüketiminin bütirat üretimini desteklediği sonucuna da ulaşıldı. Dr. Creedon, günde yaklaşık 56 gram, ortalama 45-46 badem tüketmenin bu noktada önemli olduğunu ve sindirime oldukça iyi geldiğini ortaya koydu.

Butiratın, bakterilerin ve diğer mikropların kana karışmasını engelleyen bağırsak bariyetini destekleme gücüne sahip olduğu bilinmekte. Konu hakkında Beslenme Uzmanı Allison Tallman, bütiratın iltihaplanmayı azalttığı, irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkları yönetmeyi ve şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını da en aza indirgeyip bitirmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Bütiratın kolondaki lifin fermantasyonu aracılığıyla üretildiği, bu sebeple beslenme sistemindeki lif artışının, bağırsak sağlığı üzerinde etkisi olan bütirat düzeylerini de çoğalttığı açıklandı.

Bademin besin değeri oldukça yüksek

Ayrıca en yararlı kuruyemişlerden olan badem, bir porsiyonda 4 gram lif, 13 gram 'iyi' doymamış yağ, 1 gram doymuş yağ ve günlük %50 E vitamini değeri içermektedir. Besin değeri oldukça yüksek olan bu kuruyemişi diyet listelerinde de görebilmek mümkündür.