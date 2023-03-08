Şırnak'ta 6 çocuğu cam kemik hastası anne: Uykudayken elleri ayakları kırılıyor 24 yıl önce evlenen çiftin 3'üncü çocuklarının sonrasında engelli doğmasıyla başlayan araştırma sürecinde 6 çocuğun da cam kemik hastası olduğu olduğu tespit edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Selim ve 40 yaşındaki Hanım Sarboğa, 24 yıl önce evlendi.

Çiftin 3'üncü çocukları Belkıs engelli olarak doğdu.

Ardından 4 çocukları daha engelli doğunca çift, birçok kez doktora gitmesine rağmen sonuç alamadı.

Anne karnında bebeğin ayağı kırıldı

6 yıl önce 9'uncu çocukları Muhammed, anne karnındayken çekilen ultrason filmlerinde ayağında kırık tespit edilmesinin ardından tedavi amacıyla Diyarbakır'a sevk edildi.

Cam kemik hastası olduğu belirlendi

Diyarbakır'da yapılan tetkiklerde Muhammed'in cam kemik hastası olduğu tespit edildi.

Yapılan tetkiklerde diğer çocukların da cam kemik hastası olduğu ortaya çıktı.

6 çocuk cam kemiği hastası

Omurilik eğriliği ve cam kemik hastalığı bulunan 17 yaşındaki Belkıs ve 3 ameliyat olan 9 yaşındaki Şirin zorlukla yürürken, 10 yıl önce okula gittiği dönemde düşme sonucu ayağında kırık oluşan Fatma ile 7 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Songül, 2 ameliyat geçiren 6 yaşındaki Muhammed yürüyemiyor.

Diğer cam kırık hastası 2 yaşındaki Enes'in ise doğuştan sol eli yok.

"Uykudayken bir bakıyoruz ayakları kırılmış, elleri kırılmış"

Gece uyuyup sabah kalktıklarında çocukların ayaklarında kırıklar tespit ettiklerini belirten Hanım Sarboğa şu ifadeleri kullandı:

24 yıldır evliyiz. 10 çocuğumuz var, 6'sı cam kemik hastası. Sürekli ayaklarını, ellerini kırıyorlar. Yürüyemiyorlar. Uykudayken bir bakıyoruz ayakları kırılmış, elleri kırılmış.



İki oda evde 12 kişi bir odada kalıyoruz. Eşim bana yardım ettiği için iş yapamıyor.

Okula giderken düşme sonucu ayağında kırık oluşan ve bir daha yürüyemeyen 14 yaşındaki Fatma Sarboğa ise, "Okula gittim, yere düştüm. Bir daha yürüyemedim. Annem ihtiyaçlarımı karşılıyor. Annem yanımda olmasa ihtiyaçlarımı karşılayamam. Dışarı çıkmıyorum. Sürekli evin içindeyim, kapıyı bile açamıyorum." dedi.

"Bazen nefes zorluğu da çekiyorum"

17 yaşındaki omurilik eğriliği ve cam kemik hastalığı bulunan Belkıs Sarboğa da şu şekilde konuştu: