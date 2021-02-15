Şişkinliğe karşı sıcak içecekler tüketin

Soğuk havalarda şişkinlik şikayetlerinin arttığını söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, midede gaz oluşumuna karşı yapılabilecekleri anlattı.

Şişkşinlik, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabildiği gibi hastalığa bağlı olmadan da yani kişinin yeme içme alışkanlığına göre de oluşabilir.

Şişkinliğin; sağlıksız beslenme, hızlı yemek yeme, aşırı kuru fasulye, mercimek, nohut, soğan, sarımsak, süt intoleransı, asitli içeceklere bağlı olabileceği gibi gıda alerjileri ve çölyak hastalığına da bağlı ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, gıdaların hızlı ve çiğnemeden tüketilmesinin de karında şişkinliğe neden olabileceğini söyledi.

"CİDDİ BİR HASTALIĞIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Soğuk havaların da şişkinliğe neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Göral, soğuk gıda ve içeceklerin de midede gaz oluşumunu artırabileceğini söyledi.

Soğuk günlerde, sıcak içeceklerin bolca tüketilmesi önerisinde bulunan Göral, ev içindeyken mide gazı oluştuğu durumlarda, çorap giymek veya daha kalın giyinmenin yararlı olacağını belirtti.

Sık kullanılan antibiyotikler ve ilaçların da aşırı gaz oluşumuna neden olabileceğinin altını çizen Göral, şişkinliğin mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve diğer iç organ hastalıkları durumunda da ortaya çıkabileceğini belirterek, "Yani ciddi bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Bağırsakta gaz, iştahsızlık ve kilo kaybı varsa, kötü bir hastalığın olup olmadığı, mutlaka araştırılmalıdır." dedi.