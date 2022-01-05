Şişkinlikten kurtulmak için etkili 15 ipucu

Gaz, birçok insanın şikayetçi olduğu kötü bir sorundur, ancak iyi olan şey, ondan kurtulmak için kullanabileceğiniz birkaç etkili yöntemin olmasıdır. İşte şişkinlikten kurtulmak için etkili ipuçları.

Hoş olmayan bir şişkinlik hissi yaşayanlardansanız ve bir gün önce giydiğiniz kot pantolonunuzda ertesi gün düğmelerini zar zor iliklediyseniz, bazı alışkanlıklar edinerek bu soruna bir son verebilirsiniz.

Can sıkıcı şişkinlik sorununa karşı yaşam tarzındaki küçük değişiklikler büyük bir fark yaratabilir.

Başka nedenler mümkün olsa da şişkinlik çoğunlukla beslenme nedeniyle ortaya çıkar. Bazı gıdalar sindirim sırasında diğerlerinden daha fazla gaz üretir.

Bunun haricinde stres, çok oturma, düzensiz veya dağınık beslenme, çok rahatsız edici olabilen sindirim güçlüklerinin nedenlerinden bazılarıdır. Bütün bunlar, sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle kendine güveni olmayan, ağrı ve şişkinliğin ne zaman başlayacağını bilmeden evinden çıkmaktan kaçınan bir kişinin yaşam kalitesini etkileyecektir.

Sindirim sistemindeki problemler kişinin aynı zamanda bağışıklığını da yok eder, çünkü insan vücudunun savunma sistemi büyük ölçüde bağırsakların sağlığına bağlıdır. Bu nedenle sağlıksız bağırsaklar, irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların gelişimine yol açabilirler.

ŞİŞKİNLİKTEN KURTULMAK İÇİN İPUÇLARI

Aşağıdaki yaşam tarzı ipuçlarını uygulayarak şişkinlikten kurtulabilirsiniz:

Probiyotikler

Bazı probiyotik takviyeleri gaz veya şişkinliğe neden olabileceğinden, uzmanlar daha iyi bir çözümün bu sağlıklı bağırsak bakterilerini içeren bir diyet olduğunu söylüyor. Yoğurt, diyetinize probiyotik almanın en kolay yollarından biridir. Lahana turşusu gibi fermente sebzeler yiyebilir veya kombucha ve kefir gibi içecekleri de tüketebilirsiniz. Sadece dikkatli olun çünkü bazen endüstriyel olarak üretilen bu tür ürünler çok fazla şeker içerebilir.

Yeterli Miktarda Sıvı Alın

Muhtemelen nasıl daha fazla su içmeniz gerektiğine dair sayısız şey okudunuz. Bu sebepsiz değil. Su dışkınızı yumuşatacak, bu da geçişi kolaylaştıracak, şişkinlik ve kabızlığı azaltacaktır. Doğru miktarda sıvı alımı ayrıca bağırsaklardaki salgıları da artırır.

Sodyum Alımınızı İzleyin

Özellikle tuzlu bir yemekten sonra şişkinlik hissederseniz, sodyumu suçlayabilirsiniz. Diyetinizde çok fazla varsa, böbrekleriniz su tutar. İyi haber şu ki, sodyumun azaltılması vücuttaki fazla suyu temizlemelerine yardımcı olur ve bu da şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Özellikle hazır ve paketli yiyeceklerin tüketilmemesi ve satın alırken sodyum içeriğine dikkat edilmesi önerilir.

Meyveleri Soymayın

Meyveleri yemeden önce soyma alışkanlığınız varsa tekrar düşünün. Elma veya armut kabuğu, sindirime yardımcı olan çözünmeyen liflere sahiptir.

Aşırı Lif Alımına Dikkat Edin

Evet, lifler iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Lif şişkinliği gidermeye yardımcı olsa da aşırı tüketimi şişkinliğe neden olabilir. Pektin, sindirimi daha yavaş olan suda çözünür bir liftir ve elma ve armut gibi meyvelerde yüksek miktarda bulunur. Daha yavaş sindirim nedeniyle uzun süreli tokluk hissi yaratsa da aşırı tüketimi şişkinliğe de neden olabilir. Lif bakımından zengin yiyecekleri çok fazla yerseniz, vücudunuzun onları parçalamasına yardımcı olmak için bol su içtiğinizden emin olun.

Gazlı İçeceklerden Kaçının

Gazlı içeceklerdeki kabarcıklar, şişkin bir göbek için ana suçlulardan biridir. Bu nedenle, su ile değiştirilmesi gereken tüm gazlı içeceklerden kesinlikle kaçınılması önerilir.

Karbonhidrat Alımını Azaltın

Ekmek ve makarna gibi gıdalarda bulunan nişasta, su tutulmasına neden olabilir. Bu tür yiyeceklerin tüketildiği zamana dikkat etmek önemlidir, bu nedenle ertesi sabah şişkinlik için uyanmamak için yatmadan önce karbonhidratlardan kaçınmaya çalışın.

Bazı Sebze Türlerine Dikkat Edin

Lahana, brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri içeren turpgiller, midenizi şişirebilecek çok fazla gaz açığa çıkaran kompleks trisakkaritler (glikoz, galaktoz ve fruktoz) bakımından zengindir. Tabii ki bu, bu sebzeleri diyetinizden tamamen çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak sizin için en uygun ölçüyü bulmanız gerekir.

Süt Ürünlerine Dikkat Edin

Süt ürünlerine karşı alerjiniz veya laktoz veya kazeine karşı aşırı duyarlılığınız varsa hoş olmayan şişkinlik belirtileri yaşayabilirsiniz. Süt ve süt ürünlerini birkaç hafta diyetinizden kaldırmayı deneyin ve vücudunuzun buna nasıl tepki vereceğini kontrol edin.

Aşırı Yemekten Kaçının

Bir sonraki öğüne kadar birkaç saat beklerseniz, yemek zamanı geldiğinde çok acıkırsınız, bu da aşırı yemeye ve midenin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle gün içinde birkaç küçük öğün yemek çok daha iyi bir seçenektir.

Potasyum Açısından Zengin Yiyecekleri Eksik Etmeyin

Potasyum gibi mineraller vücut sıvılarını dengelemeye ve şişkinliği önlemeye yardımcı olur. Muz, kavun, mango, ıspanak, domates, fındık ve kuşkonmaz, asparajin adı verilen amino asitleri içeren potasyumla dolu besinlerdir. Vücuttan fazla sıvının atılmasına yardımcı olan bir diüretik görevi gören bu amino asitlerdir.

Zencefil Alımınızı Artırın

Zencefil, yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişini hızlandırır ve bağırsaklarda kalma süresini azaltır, bu nedenle onu çaya veya yemeklere baharat olarak eklemekten çekinmeyin.

Karnınıza Masaj Yapın

Şişkinliği önlemek için birçok kişinin çok etkili olduğunu söylediği göbek masajını deneyin. Karnınıza sindirim sistemi yönünde masaj yapmayı deneyin. Sağ kalça bölgesine parmaklarınızla hafif bir baskı uygulayın, elinizi yavaşça kaburgalar yönünde ve ardından aşağı çekin. Kulağa tuhaf geliyor ama gerçekten işe yarıyor.

Glütene Dikkat Edin

Süt ürünlerinde olduğu gibi sorunlara neden olmak için glütene alerjiniz olması gerekmez. Ancak buna glütene duyarlıysanız veya çölyak hastalığınız varsa makarna veya tahılların neden olduğu iltihaplanma, şişkinlikten çok daha kötü olabilir. Ancak şişkinlik de bir şeylerin yolunda gitmediğinin ve doktorunuzu ziyaret etmenin zamanının geldiğinin iyi bir göstergesi olabilir.

Şeker Açısından Zengin Besinleri Azaltın

İşte şeker alımınızı azaltmak için başka bir neden daha. Şeker, bağırsaklarınızdaki gazları serbest bırakan bakterileri besler. Daha fazla şeker, daha fazla gaz anlamına gelir ve daha fazla gaz, daha fazla şişkinlik anlamına gelir.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLEYEN BESİNLER

İşte şişkinlikle savaşmak için bazı iyi yiyecekler:

Kereviz

Tansiyonla ilgili sorunlarınız varsa, bu bitki onu düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca harika bir idrar söktürücü ve şişkinliğe karşı çok etkili bir savaşçı olduğu için vücudun temizleyicisi olarak bilinir. Tadını sevmiyorsanız smoothie'lere veya meyve suyu karışımlarına ekleyebilirsiniz.

Salatalık ve Havuç

Salatalıkları küp şeklinde doğrayın ve şişkinliği gideren bir antioksidan olan kuersetin içeren lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklarla kendinizi şımartın. Havuç harika bir idrar söktürücüdür ve kabızlığı önleyebilir, kanı temizler ve sindirim üzerinde olumlu etkileri vardır. Havuç suyu uzun zamandır karaciğer ve genel olarak vücut için çok etkili bir temizleyici olarak biliniyor. Bir meyve sıkacağı içine havuç, salatalık, kereviz ve maydanoz koyun ve şişkinliğe karşı harika bir içecek elde edin.

Prebiyotik Tüketin

Yoğurt, lahana turşusu ve kefir gibi fermente gıdalarda bulunan probiyotiklerin aksine, prebiyotikler sebzelerde, tam tahıllarda ve ham balda bulunur. Ayrıca enginarda, pırasada, elmada ve kuşkonmazda bulunurlar ve bunlar şişkinliği yatıştırmaya ek olarak kabızlık ve böbrek sorunlarına da yardımcı olur.

Tropikal Meyveler

Ananas ve papaya, proteinleri parçalayarak ve sindirimi kolaylaştırarak şişkinliğe yardımcı olan enzimler içerir. Ara öğün için papaya, ananas ve Hindistan cevizi suyu smoothieleri hazırlayın. Papaya, tahriş edici gıdaları parçalamaya yardımcı olan doğal bir sindirim enzimi içerir.

Limonlu Ilık Su

Bu karışım metabolizmayı hızlandırmaya, cilt kalitesini iyileştirmeye ve vücut nemini artırmaya yardımcı olur. Limonlu ılık su içmek hazımsızlık ve şişkinliği hafifletmeye yardımcı olur.

Muz

Sodyum intoleransı nedeniyle su tutma ile ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? Muz dostunuzdur çünkü bu meyve mideden sodyum ve suyun atılmasına yardımcı olan potasyum açısından zengindir.

Nane Çayı

Nane çayı ile hazımsızlığı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu çayın şişkinliği gidermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Yulaf

Yulaf, iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve lif bakımından zengindir. Düzenli yulaf ezmesi tüketimi şişkinlik riskini azaltabilir.