Sivas’ta fil hastası adam, yardım istiyor

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan 4 çocuk babasının bacakları, her yıl 7 santimetre genişliyor. Talihsiz babanın şimdi tek isteği bir akülü araba sahibi olabilmek…

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu.

Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in, yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan ve ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenfödem’ hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Bacağı her yıl 7 santim büyüyor

İğne, ilaç ve makine tedavisi uygulanan Demirezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı.

İlk olarak sağ ayağında başlayan şişlik kısa sürede sol ayağına da geçti.

Ayağı ve bacağı her yıl 3 ile 7 santim büyüyen Demirezen’in hayatı adeta altüst oldu.

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Akülü sandalye istiyor

Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu.

Görenlerin bir hayli dikkatini çeken Demirezen, yetkililere seslenerek akülü sandalye istedi.

“Askerden sonra büyümeye başladı”

İHA’ya konuşan Tuncer Demirezen, “Benim hastalığımın adı ‘fil hastalığı’. Benim ayaklarım askerden sonra büyümeye başladı ve bu yaklaşık 25 yıldır var. Bu hastalığın ilk başlangıcında ayaklarda uyuşma meydana geldi. Ayaklarımda uyuşma rahatsızlığından dolayı kalp damar cerrahisine gittim. Hastanede bana ‘fil ayağı hastalığı’na yakalandığımı söylediler. İğne, ilaç ve makine tedavisi yaptılar ama ayaklar her yıl en çok 7 santim, en az 3 santim büyüyor.” dedi.

Milyonda bir görülüyor, tedavisi yok

Hastalığının tedavisinin olmadığını ifade eden Demirezen, “Benim 4 çocuğum var ve bu hastalık beni olumsuz etkiliyor. Ben giyecek pantolon ve ayakkabı bulamıyorum. Benim kıyafetlerim hep özel dikim olduğu için daha maliyetli oluyor. Kış mevsimlerinde dışarı çıkamıyorum, yaz mevsimlerinde şortla veya da terlikle gezmeye çalışıyorum. Bu hastalık milyonda bir görülen nadir bir hastalık ve bunun tedavisi yok.” diye konuştu.

“10 adım yürüyorum”

Görenlerin kendisine bu ayakla nasıl yürüdüğünü sorduklarını söyleyen Demirezen, “Yerde çok oturup kalkınca bacaklarda oluşan uyuşma gibi bir karıncalanma oldu. Ben bunun fil ayağı hastalığı olduğunu bilmiyordum ayaklarım şişene kadar. Ayaklarım her sene daha fazla şişmeye başladı. Bu hastalık önce sağ ayağımdan başladı, daha sonrasında sol ayağıma sıçradı. Görenler benim bu ayakla nasıl yürüdüğümü merak ediyor. Yürüyorum, günde 1 kilometre yürümesem de 10 adım yürüyorum.” şeklinde konuştu.