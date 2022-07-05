Sivas'ta nefes darlığı ile gittiği hastanede, karnından 10 kilo kitle çıkarıldı

Nefes darlığı şikayeti ile hastaneye giden 72 yaşındaki Türkan Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkarıldı.

Sivas’ın Divriği ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki Türkan Karademir, 3 yıl boyunca çektiği karın ve bel ağrılarını gittiği hastanelerde çözüm bulamadı.

Gaz sıkışması, yaşlılık ve kilo nedeniyle ağrılarının olabileceği söylenerek eve gönderildi.

Şiddetli ağrılarına nefes darlığı da eklenen Karademir, 10 gün önce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Diyaframı yukarı kaldıracak büyüklükte bir kitle

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karademir'in vücudunda; kasıklardan midesine, diyaframı yukarı kaldıracak büyüklükte bir kitle olduğu tespit edildi.

DHA’nın haberine göre; ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkarıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi.

“25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım”

Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz." dedi.

“Sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar”

Bu tarz kitlelerin karın içerisinde tolere edilebildiğini, semptom göstermediği için de devasa boyutlara ulaşabildiğini anlatan Doç. Dr. Karakuş, "Bu nedenle hastalarımıza hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir kere kadın-doğum doktoruna gidip, muayene olmalarını öneriyoruz. Yumurtalıktan kaynaklanan kitleler, semptom verdiğinde bazen geç kalınmış oluyor. Geç kalmama adına bütün hastalarımıza bu kontrolleri öneriyoruz. Hastamıza daha önce gittiği yerlerde gaz şikayeti olduğunu ve bağırsakların bu nedenle genişlediğini söylemişler. Hasta ayrıca kilo aldığını düşünüyor. Bu sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar. Bizler sorunu tespit edip başarılı bir şekilde kitleyi aldık.” diye konuştu.

“Zor ama başarılı bir ameliyat oldu”

SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilay Karademir ise hastanın sıkıntılı bir şekilde kendilerine geldiğini belirterek, “Türkan Hanım nefes darlığı ve karında şişlik şikayetiyle hastanemize geldi. Yaptığımız bütün tetkikler sonucunda kitle olduğunu tespit ederek, ameliyat kararı verdik. Zor ama başarılı bir ameliyat oldu. Kitleyi çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.” ifadelerini kullandı.

“Ameliyattan sonra gençleştim”

Operasyonun ardından çok rahatladığını söyleyen Türkan Karademir de "3 yıldır ağrı çekiyordum. Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum. Sancılandım ve Divriği ilçesindeki hastaneye gittim. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne getirildim. Sonra Savaş ile Dilay hocalar, ameliyatımı yaptı. Onlara kurban olurum. Çok fazla ağrım olmadı ve ameliyattan sonra gençleştim." dedi.