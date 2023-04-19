Sivilce nedir, nasıl tedavi edilir? Sivilce izleri nasıl geçer?

Akne veya yağ bezlerinin ve kıl köklerinin tıkanması sonucu meydana gelen bir sorunudur.

Vücut yoğun miktarda sebum ürettiği zaman ölü deri hücreleri gözeneklerin içerisine sıkışır ve bunun sonucunda ciltte siyah veya beyaz noktaların oluşmasına yol açar.

Akne(Sivilce) nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sivilceler çoğunlukla yüz bölgesi,omuz,sırt ve göğüs bölgesinde görülür. Her yaştan insanda görülen sivilceler gençlerde daha sık görülebiliyor. Ergenlik çağındaki gençlerin %85'i bu cilt sorunuyla yüzleşiyor.

Akne(Sivilce) nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sivilceler genellike kırmızı renkli olup uçları iltihaplı veya iltihapsız olan kabarcıklar olarak görünür.

Sivilceye neden olan etkenler

Akne oluşumunun bir çok nedeni vardır.Bu etkenler şunlar;

- Kullanılan bazı ilaçlar

- Cildin aşırı yağ üretmesi

- Ergenlik dönemi

- Aşırı stres

- Adet döngüsü

- Hamilelik

- Doğum kontrol hapları

- Tıkanmış gözenekler

- Nem ve güneşe uzun süre maruz kalma

- Ciltteki kirlilik

Akne(Sivilce) nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sivilce tedavisi

Sivilce tedavi edilebilecek bir durumdur.Fakat her sivilce ve akne aynı şekilde geçmez.Bu yüzden her zaman bir uzmandan yardım almanız uygun olacaktır.

Sivilce tedavisinin süresi ve şekli her insanda aynı olmaz.Bu durumlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir..