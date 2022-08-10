Petrol
94.55
-1.83%
Euro
18.4108
0.73%
Dolar
17.9552
0.31%
Altın
1.033
-0.04%
Borsa
2802
0.00%
Bitcoin
417.394
-0.95%
BTXN Coin
7.54
-0.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Sivilceleri yok edecek yöntem! Güzel bir cilt için bunlara dikkat edin!

    Kusursuz cilde sahip olmak herkesin ortak hayali olsada bu pek mümkün değil.Cildin en büyük sorunlarından olan sivilceleri en aza indirmek için bazı formüller bulunuyor..
    • 10.08.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivilceleri yok edecek yöntem! Güzel bir cilt için bunlara dikkat edin!

    Sivilceler birçoğumuzun ortak problemi olarak göze çarpıyor.Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak istesete bu pek mümkün olmuyor.Sivilcelerden tamamen kurtulmak mümkün olmasada dikkat edeceğiniz bazı noktalar sayesinde sivilceleri azaltabilirsiniz.

    Sivilceler vücudumuzun birçok farklı bölgesinde çıkabiliyor.Ancak en yoğun olarak çıktığı yer ve kişiyi rahatsız eden nokta yüz kısmında daha fazla görülmesidir.  İşte sizler için araştırdığımız ve sivilce oluşumunu en aza indirecek o formül..

    Sivilceleri yok edecek yöntem! Güzel bir cilt için bunlara dikkat edin! #1

    Nemlendirici kullanın

    Nemlendirici kullanarak cildinizin nemli olmasına olanak sağlayabilirsiniz.Bu olay sivilce oluşumunu azaltacaktır.Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz mutlaka nemlendirici kullanmanız tavsiye edilir.

    Cilt tipinizi öğrenin

    Cilt tipinizi öğrenerek cildinize uygun ürünler kullanabilirsiniz.Bu sayede cildinizi daha iyi koruyarak sivilce oluşumunu önleyebilirsiniz.

    Sivilceleri yok edecek yöntem! Güzel bir cilt için bunlara dikkat edin! #2

    Makyajı azaltın

    Ciltteki sivilceleri kapatmak için makyaj yaparak gözenekleri tıkayarak daha fazla akne ve sivilce oluşumuna sebep olabilirsiniz.Yüzünüz için seçeceğiniz her ürün son derece önemlidir.Bu konuya özen göstermeniz tavsiye edilir..


    İlginizi Çekebilir

    Mavi bikinisinden kalça şov
    Medya

    Mavi bikinisinden kalça şov

    Motorine bir indirim daha geliyor
    Gündem

    Motorine bir indirim daha geliyor

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir