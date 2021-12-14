Sofralarınızda kişnişe yer açmanız için 6 neden

Güçlü aromasıyla çeşitli soslarda kullanılan ve ülkemizde henüz yaygınlaşmayan kişniş, vücuda sağladığı birçok fayda sayesinde daha fazla ilgiyi hak ediyor…

Yemeklerde ya da çeşitli çeşnilerde baharat kullanmayı seviyoruz. Mutfak kültürlerine farklılık gösteren bu baharat çeşitliliğinde gözden kaçırdıklarınız olabileceğini düşünüyor musunuz? Pazarlarda, marketlerde maydanoza benzeyen ama tadı ve kokusu tamamen farklı olan bir otla hiç karşılaştınız mı? Evet, kişnişten bahsediyoruz.

Bütünsel faydaları olan bir güç merkezi olan kişniş, tadının güçlü olması nedeniyle her zaman yeterince takdir görmemiştir. Halbuki kişniş, fosfor, kalsiyum, magnezyum, potasyum sodyum, A vitamini, B, C ve K gibi bir besin demeti ile doludur. Dezenfekte edici, detoksifiye edici ve antioksidan özellikleri ile bilinir. Hala ikna olmadıysanız, kişnişin bilmediğiniz yararlarından bazıları şunlardır;

1. KAN ŞEKERİNİ KONTROL EDER

Kişniş, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tuttuğu için diyabet riskini azaltabilir. Çeşitli araştırmalar, kişniş yapraklarının kandaki şekeri çıkararak kandaki glikoz seviyelerini yönetmeye yardımcı olan aktif enzimlerle dolu olduğunu doğruladı. Böylece şeker hastalığını kontrol altına alabilirsiniz.

2. AĞIZ SAĞLIĞINIZI KONTROL ALTINDA TUTAR

Kişnişin sapları, vücudumuzdaki mikrobiyal büyümeyle savaşmaya yardımcı olan ve ülserleri tedavi eden harika bir antiseptik olan sitronelol açısından zengindir. Diş macununda kişniş özleri de kullanıldığı için ağız kokusunu da azaltabilir.

3. CİLDİNİZİ TEMİZLER

Kişniş yaprakları ve sapları, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri ile bilinir. Akne ile savaşmaya, vücudunuzu detoksifiye etmeye, egzama ve cilt enfeksiyonları gibi cilt bozukluklarıyla savaşmaya yardımcı olurlar.

4. SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Sindirim sularını ve enzimleri uyardığı bilinen kişniş, sindirim sorunlarını yatıştırabilir. Sadece bu da değil, kişniş de şişkinliği azaltabilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. Daha tok hissetmenizi sağlar ve aşırı yemeyi önler ve bağırsaklarınızı sağlıklı tutar.

5. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Bir antioksidan güç merkezi olan taze kişniş ya da tohumları, serbest radikallerin hücresel hasarını önleyebilir. Bağışıklığı güçlendiren ve nöroprotektif, antikanser etkileri olduğu kanıtlanmış terpinen ve kersetin gibi bileşikler açısından zengindir.

6. KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kişniş, kemik yoğunluğunu artırabilen ve sizi ağrıyan eklemlerden koruyabilen kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi hayati minerallere sahiptir. Güçlü kemikler istiyorsanız, sizin için iyi bir seçenek olabilir.