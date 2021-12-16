Soğuk gıdalar beyin donmasına neden oluyor

Donuk ya da soğuk gıdalar tükettiğinizde anlık bir beyin sarsılması yaşıyorsanız, buna neden olan etkenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Soğuk bir şey tükettikten sonra kısa ama çok ağrılı ve spesifik bir baş ağrısı yaşamış olabilirsiniz. Dondurma baş ağrısı olarak da bilinen beyin donması denir; bazen dondurma yediğinizde veya buz gibi soğuk su içtiğinizde başınıza gelebilir. Çoğu zaman sadece birkaç saniye sürer ve soğuk yiyecek veya içeceğinizin tadını hemen çıkarabilirsiniz, ancak bundan kaçınmaya çalışabilmemiz için bunu öğrenmemiz önemlidir.

İşte, anlıkta olsa rahatsız edici bu olaya neden olan etkenler ve daha hızlı geçirmenin kolay yolları;

1. ANLIK BAŞ AĞRISINA NEDEN OLUR

Beyin donması, dondurma veya su gibi soğuk bir şeyi çabucak tükettiğinizde olur. Aynı zaman da çok soğuk bir şey soluduğunuzda da olabilir. İnsanlar bunu genellikle hava sıcak olduğunda yaşar ve çok soğuk bir şeyler tüketirler. Aldığımız his başın ön kısmında çok ani ve keskin bir ağrı içerir. Ağrı çok uzun sürmez, genellikle birkaç saniye veya bazı durumlarda bir veya 2 dakikaya kadar çıkabilir.

2. BEYİN KENDİNİ KORUMAYA ALIR

Soğuk bir şey tükettiğinizde, hatta soğuk havayı tükettiğinizde, iç karotid arter ile ön serebral arterin birleştiği noktada boğazın arkasındaki sıcaklığı değiştirmiş olursunuz. Ve beyin değişimden hoşlanmaz, bu yüzden beyin donması bir bakıma önleyici bir önlemdir. Yani soğuk vurduğunda, bu arterlerin genişlemesine ve daralmasına neden olur ve bu, beynin ağrı olarak yorumladığı histir.

3. MİGRENİ OLANLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Araştırmalar, migren hastalarının beyin donması yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, ikisi arasındaki en büyük ve en önemli fark, beyin donmasının sadece kısa bir süre sürmesi ve ilaca ihtiyaç duymadan kendi kendine geçmesidir. Migrenler sadece daha uzun sürmezler, aynı zamanda mide bulantısı gibi başka rahatsızlıklara da neden olabilir.

4. ETKİSİ AZALTILABİLİR

Bahsettiğimiz gibi, beyin donması uzun sürmez, ancak bunu yaşarsak, onu daha hızlı bitirmenin birkaç iyi yolu vardır. Birincisi ılık veya oda sıcaklığında bir şeyler içmektir. Diğer yol ise dilinizi damağınıza bastırmaktır. Isısı sinüslerinize aktarılacak ve beynin donmasına neden olan sinirleri ısıtacaktır. Ağrı geçene kadar dilini orada tut.

5. ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALIN

Bizim için tehlikeli olmamasına rağmen, yine de rahatsız edici bir duygudur, bu yüzden bundan kaçınmak istiyorsanız, adımlar basittir. Dondurucu yiyecek veya içecekleri yutmaktan ve çok soğuk havayı solumaktan kaçının. Soğuk bir şey yiyorsanız, yavaş yemeye çalışın. Düşük sıcaklıklarda dışarıda yürürken, bir yüz maskesi veya atkı havaya karşı korunmaya yardımcı olabilir.