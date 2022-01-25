Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak 5 çay tarifi

Özellikle sıcaklığın bir hayli düştüğü soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak çaylara olan ilgimiz artar. Kışın ısınmanın lezzetli yollarını arayanlar için 5 çay tarifi hazırladık.

Isıtıcılar, termal ve kalın giysiler gibi şeylere rağmen, kışın soğuklar keskin bir şekilde hissedilir. Isınma arzusu, diyet de dahil olmak üzere kış yaşam tarzımızda hemen hemen her şeyi belirler.

Kış aylarında yemek masasında giderek daha fazla çorba belirir ve çay ve kahve tüketim oranı artar.

Sıradan içeceklerden sıkıldıysanız ancak yine de içeceklerle ısınmak istiyorsanız, yeni tarifler deneyebilirsiniz. Sıcak içecekler hazırlamak için özel mutfak becerileri gerekli değil. Yeni başlayanlar bile kolayca halledebilir.





KIŞ GÜNLERİ İÇİN 5 ÇAY TARİFİ

İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz içinizi ısıtacak 5 içecek:

Portakal Çayı

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak portakal çayı, gününüze hoş bir tat katacak.

Malzemeler ve Tarif

- 80 gr kuru üzüm

- 2 adet portakal

- 2 yemek kaşığı kayısı reçeli

- 500 ml portakal suyu

- Siyah çay

Güçlü siyah çayı iki bardak kaynar su ile demleyin. Yıkanmış kuru üzümleri ekleyin ve 10 dakika bekletin. Portakalları küçük küpler halinde kesin. Küçük bir çaydanlıkta portakal suyu, kayısı reçeli ve dilimlenmiş portakal parçalarını birleştirin. Dilerseniz tarçın çubuğu da ekleyebilirsiniz. 15 dakika kısık ateşte kaynatın. Portakal karışımını pürüzsüz olana kadar bir karıştırıcıda çırpın ve çay ve kuru üzüm ile birleştirin. Her şeyi kaynatın, sonra süzün ve bardaklara dökün.

Şifalı Nane Çayı

Nane çayı sabahları enerji verir, öğleden sonra güç katar ve sindirime yardımcı olur, akşamları ise mükemmel bir şekilde gevşetir, iyi ve sağlıklı bir uykuyu garanti eder.

Malzemeler ve Tarif

- 1-2 çubuk tarçın

- 4 karanfil

- Birkaç parça portakal kabuğu

- Limon veya limon kabuğu rendesi

- Kurutulmuş zencefil (3 dilim)

- 1 misket limonu

- 1-2 adet esmer şeker (isteğe bağlı)

- Bir demet nane

- 3 çay kaşığı siyah çay

- 500 ml su

Bir portakal ve limonun kabuğunu şeritler halinde kesin, 2 çubuk tarçın, karanfil, portakal ve limon kabuğu rendesi, doğranmış limon veya misket limonu, zencefil, 2 esmer şeker, nane ve 3 tatlı kaşığı çayı demliğe koyun ve üzerine kaynar su dökün.

C Vitamini Deposu Kuşburnu Çayı

Kuşburnu, C vitamini açısından zengindir, bu da soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklığı güçlendirmeye iyi geldiği anlamına gelir.

Malzemeler ve Tarif

- 20 gr kuşburnu

- 15 gr bal

- 5 gr limon suyu

- 200 ml su

Kuru kuşburnuyu, üzerlerine kaynar su dökün ve kapağı kapalı olarak 10 dakika kaynatın. Ardından çayın 10 dakika demlenmesine izin verin. Süzün ve limon suyuyla bal ekleyin.

Masala Çayı

Masala çayı, baharatlı çay anlamına gelir. Bu, Hindistan'ın geleneksel içeceklerinden biridir, ancak masala çayı için kesin olarak belirlenmiş bir tarif yoktur. Her aile kendi tariflerine göre hazırlar, sadece çay, süt, baharatlar ve tatlandırıcılar değişmez.

Malzemeler ve Tarif

- Yarım su bardağı su

- 4 adet kakule

- 1 yemek kaşığı süt

- 2 çay kaşığı şeker

- Yarım çay kaşığı kuru zencefil

- 1 çubuk tarçın

- 5 adet karabiber

- 2 yemek kaşığı siyah çay

Kakule, tarçın, karabiber ve zencefili tamamen karışana kadar kadar öğütün. Baharat ve çay karışımını suya dökün, kaynatın ve ara sıra karıştırarak 1 dakika pişirin. Sonra sütü ekleyin, kaynatın, şeker ekleyin ve 1 dakika daha kaynatın. Masala çayını süzgeçten geçirerek fincanlara dökerek sıcak olarak servis edin.

Kızılcık Çayı

Bu içeceğin zengin rengi ve faydaları, kızılcık çayını favoriniz haline getirecek.

Malzemeler ve Tarif

- 500 ml su

- 200 gr kızılcık

- 1.5 çay kaşığı şeker

- 1 adet portakal

- Karanfil, tarçın

Kızılcıkları bez torbaya aktarın, suyunu sıkın. Kızılcıkları bir tencereye koyun, suyla kaplayın, kaynatın ve ocaktan alın. Kızılcık suyuna, portakal suyu, karanfil, tarçın ve şeker ekleyin. Karıştırın ve 1 saat bekletin. Süzün, orta ateşte ısıtın ve servis yapın.