Sonbahar detoks diyeti: Yazdan sonra hızla forma girmek için ipuçları

Kilo vermek ve vücudu kışa hazırlamak için sonbaharda ne yemeli? İşte sonbahar detoks diyetiyle forma girmek için ipuçları...

Yaz bitti ve artık fiziksel formun geri kazanılması veya daha basit bir şekilde, yaz aylarında toplanan yağların ve toksinlerin sağlıklı bir diyetle atılması gerekiyor. Peki, detoks ve kilo vermek için sonbaharda nasıl beslenilir?

Ekim, detoks diyeti uygulamak için mükemmel bir aydır ve detoks diyeti her şeyden önce karaciğeri temizler ve aynı zamanda kilo vermenizi sağlar.

Örneğin, sonbahar mevsiminde beynin günlerin farklı uzunluklarına, farklı ışık yoğunluklarına ve yeni iklim koşullarına zorunlu olarak uyum sağlaması gerektiğini biliyor muydunuz? Ve dışarıdan ne kadar az ışık alınırsa, ruh hali o kadar ani değişikliklere uğrayabilir. Ve bu eksikliğin üstesinden beyin, tatlılara ve karbonhidratlara daha fazla eğilimden de sorumlu olan melatonin geliştirerek gelir.

Sonbaharın süper yiyecekleri

Sonbaharda göreviniz her şeyden önce arınmak olacak. Sonbahar diyeti, bu mevsimin sunduğu ürünler sayesinde vücudu arındırmak için idealdir, ancak kilo vermenize yardımcı olması için hafif ama aynı zamanda dengeli olmalıdır.

Tabağınızdan eksik olmaması gereken sonbaharın süper yiyecekleri şunlardır:

Sonbaharın tartışmasız yıldızı balkabağı A vitamini, omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar, karotenoidler ve mineral tuzlar açısından zengin olmasıyla detoks diyetinin de yıldızıdır.

- Nar, değerli bir su, potasyum, C vitamini ve mineral kaynağıdır.

- Folik asit ve C vitamini yüklü pancar.

- Güçlü bir detoks etkisi ile üzüm.

- Armut, elma ve kivi.

- Brüksel lahanası, brokoli ve karnabahar yine güçlü bir detoks etkisi ile bağırsak hareketlerini uyaran ve kilo vermenize yardımcı olan lifleri almanızı sağlar ve antikanser maddelere sahiptirler.

* Tam tahıllar.

- Kuru meyveler.

- Baklagiller.

Endüstriyel atıştırmalıklar (bisküvi ve kraker vb.) ve şekerli içecekleri diyetinizden tamamen çıkarmanız gerekir.

Sonbaharda kilo vermek için 10 ipucu

Sonbahar detoks diyetini uygulayarak kilo verebilir ve vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz. Hemen zayıflamaya başlamak için bu ipuçlarını deneyin:

1. Mutfağı düzenleyin

Okul, ev ve iş arasındaki ritimleri sürdürmek, çoğu zaman sağlıklı bir yemeğin hazırlanmasına zaman ayıramamaya neden olur. İyi ve hazır bir şeyler almak ve hazır yemeklerden kaçınmak için akşamları bir şeyler pişirebilir veya ertesi gün için sebzeleri kaynatabilir veya biraz bakliyat hazırlayabiliriz. Önceden pişirdiklerinizi dondurucuda belirli gıda kaplarında da saklayabilirsiniz.

2. Öğün atlamayın

Hiçbir öğün atlanmamalı ve her öğün karbonhidrat, protein ve yağ içermelidir. Tahıl çorbasına taze sebzelerle eşlik edin, deniz balıkları yiyin, beyaz eti tercih edin ve soslara, kremaya ve ağır çeşnilere veda edin.

3. Alkol tüketmeyin

Alkol çok fazla kalori içerir ve ayrıca vücut için toksiktir. Alkolün güvenilir bir dozu yoktur ve tüm miktarlarda alkol, vücut için zararlıdır. Bu nedenle alkol tüketimini tamamen bırakın ve daha fazla su için. Gün boyunca daha fazla su içmek fazladan kalori alımını durdurmaya da yardımcı olabilir.

4. Lif açısından zengin besinler tüketin

Lif açısından zengin besinler, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olan gıdalardır. Lif meyve ve sebzelerde, kepekli ekmekte, makarnada, esmer pirinçte, fasulyede, bezelyede, mercimek ve yulafta bulunur.

5. Düzenli yiyin

Sürekli bir şeyler atıştırmayın ve düzenli yiyin. Bu tek başına kalorileri daha hızlı yakmaya yardımcı olur.

6. Gıda etiketlerine dikkat edin

Tüm ürünlerin içerdiği kalori, yağ ve diğer içerikleri gösteren gıda etiketleri vardır. Şekerli, yüksek kalorili ve sağlıksız ürünleri azaltmak harika bir başlangıçtır.

7. Yavaş çiğneyin

Yemek yerken temel kural yavaş çiğnemektir. Yavaş çiğnemek açlık hissini azaltır, sindirimi kolaylaştırır, ayrıca öğün aralarında tüketilen atıştırmalıkların aşırı tüketimini azaltır.

8. Hareket edin

Spor salonuna gitmek, haftada 2 veya 3 kez parkta koşmak, yürümek veya işe bisikletle veya yürüyerek gitmek zinde kalmanıza, kalp hastalıklarından korunmanıza ve kilo vermenize yardımcı olur.

9. Rahatlayın ve dinlenin

İyi bir uykuyu asla göz ardı etmeyin. Uykusuzluk gün boyunca daha fazla yemenize ve yeterli enerjiye sahip olamamanıza neden olur. Her gece en az 7 ila 9 saat uyuyun.

10. Şekerli içeceklerden uzak durun

Kalorileri içmeyin. Bu söylem size basit gibi görünebilir, ancak içilen şekerli içeceklerdeki kalori miktarı çok fazladır ve vücuda enerji vermekten başka bir yararı olmayan boş kalorilerdir. Şekerli içecekler yerine bitki çayları ve su gibi içecekleri tercih edin.