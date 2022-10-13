Sonbaharda cilt bakımı nasıl yapılır? 5 cilt bakımı maske önerisi!

Mevsim geçişlerinde cilt hassaslaşıyor. Cilt sorunu yaşayan kişiler "Sonbaharda cilt bakımı nasıl yapılır? Cilt bakım maskeleri nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte 5 bakım maske önerisi...

Oldukça hassas ve birçok olumsuz etkenlere maruz kalan ciltlere, özellikle mevsim geçişlerinde doğru bir şekilde bakım yapılmalıdır. Yaz aylarından sonra kış aylarına geçilen dönemde yapılan cilt bakımı çok önemlidir.

Cilt bakımı, cildin bütünlüğünü destekler, görünümünü artırır ve cilt koşullarını hafifletir. Sağlıklı bir cilt için cilt bakımları uygulamak çok önemlidir.

Cilt bakımı, cilt problemlerine yol açabilecek olan durumları ortadan kaldırır. Sağlıklı bir cilde kavuşmak, cilde iyi bakarak mümkün olur.

Sağlıklı bir cilt için, makyaj temizliğini, siyah nokta ve sivilce kontrolünü en iyi şekilde yapmalısınız. Cildinizi tanımalı, ona göre işlemler uygulamalısınız.

Eğer cilt yapınız yağlı ise ciltteki yağı alacak bakımlar yapmalısınız. Her cilt tipine aynı cilt bakımları uygulanmaz. Bu sebeple ilk olarak cilt tipi belirlenmelidir.

Sonbaharda cilt bakımı nasıl yapılır?

İlk olarak her cilt farklıdır ve cilt tipi en iyi şekilde belirlenmelidir. Cilt tipi belirlendikten sonra seçilen ürünlerin iyi olup olmadığına ve cilde zarar vermemesine dikkat edilmelidir.

Eğer satın alınan ürün içerikleri yoğun ise hassas ciltler için sorun oluşturabilir. Mevsim değişikliği ile birlikte ciltte kuruluk ve çatlak gibi cilt problemleri oluşabiliyor. Sonbaharda cilt kendini yenilemeye ihtiyaç duyuyor.

Sohbaharda cilt bakım önerileri

Peeling: Sohbaharda cildi korumak için haftada 2 defa peeling yapabilirsiniz. Düzenli olarak peeling yapmak hücresel yenilenmeye yardımcı olur.

Derinden nemlendirme: Sonbaharın en önemli cilt bakım ipuçlarından biri de cildi derinden nemlendirmektir. Bunun için kaliteli bir nemlendirici kullanın. Yoğun nem maskeleri uygulayın.

Sonbahar güneşinden kaçının: Güneş'in zaman zaman bulutların arkasına gizlenmesi zarar vermeyeceği anlamına gelmez. SPF koruma içeren bir gündüz kremi ile cildinizi güneşten koruyabilirsiniz.

Alışkanlıklarınızı gözden geçirin: Duygu durumumuz kadar nasıl yaşadığımız da cildimizi belli eder. Uyku, yeme içme alışkanlıkları, su tüketimi cilt için oldukça önemlidir.

Yeteri kadar uyumadığımızda göz çevresinde oluşan halkalar ya da su tüketimine dikkat etmediğimizde kuruyan, pul pul dökülen derimiz bunun en somut, görünen sonucudur.

8 saatlik kesintisiz uyku, Akdeniz tipi sağlıklı beslenme, gece geç saatlerde yemek yemekten kaçınma, bol hareket ve egzersiz uzmanların önerdiği ve yaşam biçimi hale getirilmesi gereken alışkanlıklardır.