Dolgun dudaklar moda oldu..Dudak dolgusu nasıl uygulanır?

Dudak dolgusu, günümüzde en fazla talep gören estetik uygulamalarından biri oldu. Peki dudak dolgusu nasıl uygulanır? Kimlere yapılır? İşte detaylar...

Artık sosyal medyanın uyguladığı filitreler nedeni ile estetik algımız giderek değişiyor.

Daha abartılı dudaklar, çene ve elmacık kemikleri çıkıntıları ve kırışıklardan arınmış bir yüze kavuşmanın yolu estetik münadalelerden geçiyor.

Büyük küçük, ameliyatlı ameliyatsız seçenekler arasında herkes kendisine uyan formülü buluyor.

İçlerinden en çok tercih edilenlerden birisi de dudak dolgusu...

Peki dudak dolgusu nasıl uygulanır?

Öncelikle şunu belitmeliyiz ki dudak dolgusunu yapacak kişinin mutlaka uzman doktor olduğundan emin olmalısınız.

Dudak dolgusu acı verici bir operasyon değildir. Çoğu cerrah prosedürden önce topikal bir anestezi uygular ve ayrıca iğnenin kendisinde de bir miktar anestezi vardır.

Dudak dolgunlaştırmada genellik ile 4 ile 6 arasında enjeksiyon yapılması gerekir.

Prosedür kişiye göre özel olarak planlanır. Dudak dolgusunda çok ince uçlu iğneler kullanılır.

Bu sayede kolaylık ile uygulanabilir; oldukça az şişlik ve morluk oluşabilir.

Eğer tecrübeli bir cerrah tarafından yapılırsa bu risk oldukça düşük olur.

İyileşme süreci nasıldır?

Şişlik ya da morluk oluştuysa bunun enjeksiyon işleminden sonra birkaç gün içinde kendiliğinden geçmesi beklenir.

Enjeksiyon işleminden hemen sonra kişi işe hiç ara vermeksizin devam edebilir.

Operasyondan sonra 48 saat boyunca alkol, egzersiz ya da öpüşmek önerilmemektedir.

Birkaç gün hafif yüksek bir yastıkla yatılması tavsiye edilir.

Cerrahınızın reçete edeceği ilaçları da talimatlara uygun olarak kullanabilirsiniz.

Peki dudak dolgusu kimlere uygulanabilir?