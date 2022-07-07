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- Dolgun dudaklar moda oldu..Dudak dolgusu nasıl uygulanır?
Dolgun dudaklar moda oldu..Dudak dolgusu nasıl uygulanır?
- 07.07.2022 - 11:27
- Güncelleme : 07.07.2022 - 11:35
Artık sosyal medyanın uyguladığı filitreler nedeni ile estetik algımız giderek değişiyor.
Daha abartılı dudaklar, çene ve elmacık kemikleri çıkıntıları ve kırışıklardan arınmış bir yüze kavuşmanın yolu estetik münadalelerden geçiyor.
Büyük küçük, ameliyatlı ameliyatsız seçenekler arasında herkes kendisine uyan formülü buluyor.
İçlerinden en çok tercih edilenlerden birisi de dudak dolgusu...
Peki dudak dolgusu nasıl uygulanır?
Öncelikle şunu belitmeliyiz ki dudak dolgusunu yapacak kişinin mutlaka uzman doktor olduğundan emin olmalısınız.
Dudak dolgusu acı verici bir operasyon değildir. Çoğu cerrah prosedürden önce topikal bir anestezi uygular ve ayrıca iğnenin kendisinde de bir miktar anestezi vardır.
Dudak dolgunlaştırmada genellik ile 4 ile 6 arasında enjeksiyon yapılması gerekir.
Prosedür kişiye göre özel olarak planlanır. Dudak dolgusunda çok ince uçlu iğneler kullanılır.
Bu sayede kolaylık ile uygulanabilir; oldukça az şişlik ve morluk oluşabilir.
Eğer tecrübeli bir cerrah tarafından yapılırsa bu risk oldukça düşük olur.
İyileşme süreci nasıldır?
Şişlik ya da morluk oluştuysa bunun enjeksiyon işleminden sonra birkaç gün içinde kendiliğinden geçmesi beklenir.
Enjeksiyon işleminden hemen sonra kişi işe hiç ara vermeksizin devam edebilir.
Operasyondan sonra 48 saat boyunca alkol, egzersiz ya da öpüşmek önerilmemektedir.
Birkaç gün hafif yüksek bir yastıkla yatılması tavsiye edilir.
Cerrahınızın reçete edeceği ilaçları da talimatlara uygun olarak kullanabilirsiniz.
Peki dudak dolgusu kimlere uygulanabilir?
- Dudak asimetrileri, yarık dudak operasyonu sonrası görseli düzeltmekte öncelikle tercih edilir.
- Yüze göre çok ince dudaklar da kolaylıkla dolgu uygulaması ile yüze uyumlu hale getirilebilir.
- Bu hastalarda hem dudağın yüz ile bütünlüğü sağlanır hem de kişinin psikolojisi tedaviden olumlu etkilenir.
- İleri yaş hastalarda ise dudak çevresinde oluşan barkod çizgilerinin tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntemlerdendir.
- Yaş alma ile tüm vücutta hyaluronik asit üretimi ve kollajen miktarı düşer.
- Dudaklar da bu durumdan etkilenir ve içe kıvrılıp hacim kaybetmeye başlar.
- Yılların yok ettiği hacmi geri vermekte ve dudaklara kontür uygulayarak dudak etrafındaki kırışıklıkların tedavisinde kulanılır.
- Bunların dışında çok nemsiz dudaklarda da nem takviyesi amacıyla tercih edilir.
- Dudak dolgusu uygulamasında kullanılan dolgu maddesi, hyaluronik asit bazlı ve özel laboratuvar koşullarında üretilmiş maddelerdir.
- Özellikle son yıllarda çok güvenilir dolgu maddeleri üretilmektedir.
- Vücuda hiçbir yan etkisi yoktur ve zamanla vücuttan yüzde yüz atılırlar.
- Dudak bölgesine uygulanan dolguların kalıcılıkları kişiden kişiye değişmekle birlikte, ortalama 1 yıldır.