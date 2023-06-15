Sri Lanka'da bir hastadan 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı Sri Lanka'da bir hastanın böbreğinden 13.3 santimetre boyunda, 10.5 santimetre eninde ve 801 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

AA

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da tarihe geçen ameliyat...

CNN'in haberine göre 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonghe, karın ağrısı nedeniyle Kolombo Askeri Hastanesine gitti.

Böbreğinde taş olduğu anlaşılan Coonghe, 1 Haziran'da ameliyata alındı.

Doktorlar operasyonda Coonghe'nin böbreğinden 13.3 santimetre boyunda, 10.5 santimetre eninde ve 801 gram ağırlığında taş çıkardı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Çıkarılan böbrek taşı dünyanın en geniş ve dünyanın en ağır böbrek taşı olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Daha önce dünyanın en büyük böbrek taşı rekoru 2008'de Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gramlık böbrek taşıyla, dünyanın en ağır böbrek taşı rekoru ise 2004'te Hindistan'daki bir hastadan alınan 13 santimetre boyundaki böbrek taşıyla kırılmıştı.