Stresle başa çıkmanın 5 etkili yolu

Kronik stres depresyon, ilgisizlik veya öfke patlamaları şeklinde kendini gösterebilirken, kalp hastalıklarından kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.

Stres, bunalmış olma ve psikolojik ve duygusal baskıyla baş edememe hissidir. Çoğu zaman stres, durumu kontrol edemeyeceğimizi fark ettiğimizde başlar. Sinir sistemi ve vücudun baş edemediği pek çok görev, düşünce, duygu vardır.

Basit bir örnek; kişi yeni bir işe başlar. Etrafta yabancılar, bir sürü bilgi ve etkileyici bir yapılacaklar listesi vardır. Ve bu tür değişikliklere uyum sağlamak zor olduğunda, stres ortaya çıkar. Bir kişinin bununla ne kadar kolay başa çıkabileceği genetik, sağlık, yaşam tarzı, ekonomik ve sosyal faktörlere bağlıdır.

KÖTÜ VE İYİ STRES

Sıkıntı, olumsuz bir stres türüdür. Bir kişi belirli bir yaşam durumuna uyum sağlayamadığında ortaya çıkar. Sonuç olarak, tüm vücut sistemlerinin işleyişini etkileyen ve örneğin zayıflık, uykusuzluk, sindirim sistemi ve kalp ile ilgili sorunlara yol açabilen kortizol hormonu üretilir.

Eustress (yapıcı stres) faydalı strestir. Bir kişi değişikliklere kolayca uyum sağlarsa oluşur. Eustress bilişsel işlevleri harekete geçirir, daha hızlı karar vermeye, üretken çalışmaya ve yaratıcı fikirler bulmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, kişi yalnızca öngörülemeyen koşullara uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda memnuniyet de hisseder.

Şu durumu hayal edin; iş için size yaşadığınız şehrin dışında acil bir taşınma teklif edildi. Bir daire bulmak, belgeleri işlemek ve yeni bir ekibe uyum sağlamak gibi görevler size zor ve anlamsız göründüğünde sıkıntı başlar. Hareketi ilham verici bir macera olarak görürseniz eustress olacaktır ve değişim size heyecan verici olarak gelecektir ve elinizden gelen her şeyi ve hatta daha fazlasını maksimum etki ile yapmak için motivasyonunuzu uyandıracaktır.

STRESLE BAŞA ÇIKMANIN 5 YOLU

Ancak stresle başa çıkmak, iyi stresi değil sıkıntıyı engellemektir. İşte stresle başa çıkmanın etkili yolları:

Sıkıntınız Olup Olmadığınızı Belirleyin

Sıkıntıyı gösteren belirtiler şunlardır:

- Huzursuz uyku,

- Kas titremeleri (göz, yanak, ağız köşesi seğirmesi, parmakların titremesi),

- Bilinçsiz halde hareket etme, uzun süre televizyon izleme veya oyun konsolu oynama arzusu,

- Fazla uyumak ve alkol gibi bilinci değiştirmeye yardımcı olabilecek maddeleri kullanmak için sürekli bir istek,

- Farklı vücut sistemlerinde işlev bozuklukları; sindirim zorlaşır, iştah kaybolur, sinirlilik artar, baş ağrıları ve cinsel işlev bozukluğu başlar,

- Daha sık soğuk algınlığı.

Stres kronik hale gelirse, kişi güzeli düşünme yeteneğini kaybeder. İnsanlardan ve dünyadan saklanmak, düşüncelerine ve deneyimlerine girmek ister. Bu ayrılma dürtüsü, birçok değişikliğe uyum sağlamaya çalışan bitkin bir kişinin savunmacı bir tepkisidir. Ancak o kadar çok değişiklik vardır ki, onlarla baş etmek neredeyse imkansızdır.

Sinir sisteminin tipine bağlı olarak, strese verilen tepkiler farklıdır. Bazı insanlar kendilerini yok eder, bazıları sorunlardan kaçar ve bazıları sorunlarının üstüne gitmek ister.

Anti Stres Egzersizleri Yapın

Üç yavaş derin nefes alın. Neşelenmeniz gerekiyorsa, altı sayımda nefes alın ve üç sayımda nefes verin. Rahatlar ve sakinleşirseniz, tam tersine; üç seferde nefes alın, altıda nefes verin. İdeal seçenek önce sakinleşip sonra neşelenmektir.

Yüz ve Boyundaki Lenf Düğümlerine Masaj Yapın

Burundan yanaklar boyunca kulaklara, çene ve kulaklardan boynun altına doğru masaj yapın. Kaşlar boyunca merkezden çevreye doğru alnınıza masaj yapın. Bunu yedi yatıştırıcı nefes egzersizi ile yapın (üç saniye nefes alın, altı saniye nefes verin), ardından yedi canlandırıcı nefes egzersizi yapın (altı saniye nefes alın, üç nefes verin).

Bu iki alıştırma, örneğin bir topluluk önünde konuşma gibi endişeleriniz varsa sakinleşmenize yardımcı olabilir. Doğru etki için çoğu zaman üç dakika yeterlidir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri Yapın

Aşağıdaki durumlarda stres yaşama olasılığınız daha düşüktür:

- İyi ve düzgün yiyin,

- 22.00 -05.00 arası uyuyun. Bu, ideal dinlenme ve beyni, kalbi ve cildi genç ve dinç tutan hormonların üretimini sağlar,

- Farklı kas grupları için düzenli olarak hareket edin, yürüyün ve kısa egzersizler yapın,

- En sevdiğiniz aktiviteler için zaman bulun, doğada yürüyüş yapın ve örneğin deniz kıyısındaki açık alanlarda zaman geçirin,

- Çevrenizi daha sık değiştirmeye çalışın,

- Düzenli olarak sevdiğiniz insanlarla birlikte olun,

- Zihninizi endişe verici düşüncelerden arındırmanın ve yeniden başlatmanın etkili yollarını arayın, çeşitli aktivitelere katılın,

Kendinizi Olumsuz Bilgilerden Koruyun

Çoğu haber kanalı, izleyicileri elinde tutar çünkü güçlü duygular uyandırırlar; sürpriz, şok, endişe, korku ve öfke. Herhangi bir güçlü duygu her zaman streslidir. Son iki yılda, koronavirüs haberleri birçok insana başka bir stres kaynağı verdi. Hastalıktan kurtulanların çoğu, yavaş tepkiler, düşüncenin engellenmesi, duygusal alandaki değişiklikler hakkında konuşuyor. Koronavirüsün ruh ve sinir sistemi üzerindeki etkisi uzun süredir araştırılıyor. Tarihte, yüzlerce ve binlerce insanın aniden hastalandığı, hastalığın tüm belirtilerine sahip oldukları ve aslında enfekte oldukları tek şeyin kitlesel histeri (ani, sinirsel, nevrotik bir hastalık) olduğu durumlar vardır. Strese maruz kalmak bağışıklığı ciddi şekilde düşürür.