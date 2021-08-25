Stresli zamanlarda dengeyi bulmanın 15 yolu

İçinde bulunduğumuz salgın belirsizliğinin de etkisiyle son aylarda stres seviyelerimiz genel olarak oldukça arttı. Ancak, bu stresten sıyrılmak ve mutluluk seviyelerini artırabilmek sizin elinizde...

Rahatlamak ve mutluluğunuzu engelleyen düşüncelerden kurtulmak için zihninizi eğitebilir misiniz? Evet, bunu yapabilirsiniz.

Geçmişiniz veya ikna gücünüz ne olursa olsun, çoğumuz şu anda bir salgının içinde çalkantılı zamanlar yaşadığımız konusunda hemfikiriz ve bilinmeyen bir yönde ilerliyoruz. Bu sizi nasıl hissettiriyor?

İşte, gücünüzü ve uyumunuzu dengelemenize yardımcı olacak, etrafınızdaki herkese yardımcı olacak birkaç ipucu ve püf noktası. Tüm bu ipuçlarını denemeyin, sadece kendinize uygun olanları seçin ve bunları 3 hafta boyunca her gün yapın.

STRESLİ ZAMANLARDA DENGEYİ BULMANIN 20 YOLU

1. Sinir Sistemini Dengeleyen ve Besleyen Gıdaların Keyfini Çıkarın

Hindistan cevizi yağı, yağlı balıklar, yeşil sebzeler, avokado, kemik suyu, brokoli, pancar, kereviz, lahana turşusu gibi fermente gıdalar, kruu yemişler ve bol miktarda çilek, böğürtlen ve yaban mersininin tadını çıkarın.

2. Sinir Sistemini Dengesizleştiren Gıdalardan Kaçının

Ruh hali düşürücü, bağımlılık yapan veya toksik gıdalar sinir sistemi için zararlıdır, çünkü sindirim döngüsünün sonunda her zaman stres seviyelerinde bir artış olur. Tüm basit şekerler, fazla kahve ve kafeinli içecekler, gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar, fast food, alkol ve rafine unlardan kaçının.

3. Bitter Çikolata Yiyin

Saf çikolata sinir sistemini canlandırır ve sakinleştirir. Kan basıncını düşürür ve ruh halinizi yükseltir. Çikolata, depresyonu hafifletmeye yardımcı olur ve iltihabı azaltır, yani beyin fonksiyonu için iyidir. Seçeceğiniz çikolatanın kakao oranı son derece önemlidir. En az yüzde 70 kakao içeren bir bitter çikolata seçin ve şeker içermemesine dikkat edin.

4. Doğada Yürüyüşe Çıkın

Araştırmalar, doğada yürüyüşe çıkmanın sinir sistemini yeniden düzenlediğini, sakinleştirici, hoş duyguları harekete geçirdiğini gösteriyor. Ancak verilere göre şehir içinde yapılan yürüyüşler aynı etkiyi göstermiyor. Doğada yapacağınız sadece 30 dakikalık bir yürüyüş bile stres seviyelerinizde büyük bir fark yaratabilir. Aklınıza gelen bir park, çiftlik, orman, nehir yatağı veya sessiz bir yer var mı? Deneyin ve farkı görün.

5. Qigong Egzersizlerini Deneyin

Qigong, tüm vücut sıvıları üzerinde güçlü bir şekilde çalışır: Kan, lenf, sinovyal ve beyin omurilik sıvıları. Aerobikten farklı olarak, Qigong, egzersiz sırasında kalp atış hızını önemli ölçüde artırmaz. Qigong egzersizlerinin amacı, kalbin daha güçlü pompalanmasını sağlamak değil, çeşitli vücut sistemleri arasındaki iletişimi ve damar esnekliğini arttırmaktır. Qigong Shaking, çoğu Qigong egzersizi arasında en temel hareketlerden biridir. Egzersiz kasları, organları, kemikleri ve eklemleri gevşeterek gerilimi serbest bırakır. Eklemleri açar, organları nazikçe titreştirir ve her hücreyi detoks eder.

Ayaklarınız omuz genişliğinde açık olacak şekilde dik durun. Serbestçe ve tam olarak nefes alırken hafif yukarı ve aşağı hareketlerle sallamaya başlayın. Kollar ya gevşek asılabilir ya da aktif olarak sallanabilir. Salladığınız her dakika tıkanıklığı gevşetir ve rahatlatır, eklem sıvısına yardımcı olur ve lenflerin vücudunuzdaki toksinleri uzaklaştırma işini yapmasına yardımcı olur. Egzersiz için en uygun süre 20 dakikadır. 35 dakikadan fazlası size çok az fayda sağlar. Ancak biraz yapmak bile büyük fayda sağlar. Egzersizi yaparken, organların temizlendiğini, kemiklerin ve eklemlerin serbest kaldığını ve vücudunuzun arındığını gözünüzde canlandırın.

6. Bağışlayıcı Olun

Bu zor bir uygulamadır, ancak çabaya değer. Sizin için ne kadar zorsa, o kadar fazla fayda elde edersiniz. Örneğin, bir yakınınız sizi rahatsız ediyorsa, o kişiye karşı şefkat ve bağışlama hissetmeyi içsel uygulamanız haline getirin.

7. Yatmadan Önce Banyo Yapın

Yatmadan önce ılık bir banyo sinir sistemini yatıştırır. Huzurlu bir uyku için ılık, rahatlatıcı, ferahlatıcı bir banyo gibisi yoktur. En sevdiğiniz müziği eklemeyi unutmayın.

8. Bağlantıda Kalın ve Güvende Olun

Streslerinizle tek başınıza uğraşmak zorunda değilsiniz, bu yüzden sevdiklerinizle bağlantıda kalmanın önemli olduğunu unutmayın. Terapiye başlamak bir noktada rahatsız edici olsa da, sizin veya sevdiklerinizin yaşayabileceği herhangi bir endişe, depresyon veya stresle ilgili semptomlara yardımcı olmak için mücadele eden ve bunlarla başa çıkmak ve becerileri öğrenmek için ek yollar arayanlar için de faydalı olabilir.

9. Her Zaman Her Şeyi Yapamayacağınızı Kabul Edin

Çok şey başarmayı ve insanları memnun etmeyi istemek anlaşılabilir olsa da, siz sadece bir kişisiniz ve her zaman hepsini yapmayı başaramazsınız. Öyleyse durun; derin bir nefes alın ve yeniden toplayın.

Yapabileceğiniz şeyler, elinizden gelenler yeterli! Mükemmellik ihtiyacını ve tüm sorunları tüm insanlar için çözmeyi bırakın. Yapılması gereken her şeyi her zaman yapamazsınız, bu bir sorun değildir.

10. Zamanı Değil Kendinizi Yönetin

Gerçekten 'zaman yönetimi' diye bir şey yoktur. Ancak faaliyetlerimizi yönetebiliriz. Herkesin tam olarak aynı zamanı vardır; bir günde 24 saat.

Birçok gün, bir projeyi bitirmek, daha fazla dinlenmek ya da günümüze sığdırmak istediğimiz başka şeyler yapmak için birkaç saatimiz olsa daha diyoruz. Ancak kendinizi yönetmek, bir günde ve bir ömür boyu yaptığınız işteki sorumluluk duygusunu yansıtır. Proaktif olmak, seçimin gücünü fark etmek ve ne üzerinde kontrole sahip olduğunuzu bilmektir.

11. Sadece 'Hayır' Deyin

"... mısın?"

"... yapabilir misin?"

"Sadece küçük bir iyiliğe ihtiyacım var..."

"Sana her zaman güvenebiliriz."

"Sen çok iyisin..."

Bu mesajları duyduğunuzda nasıl bir duyguya giriyorsunuz? Kendinizi pohpohlanmış, sinirlenmiş veya kullanılmış mı hissediyorsunuz?

Hayır derseniz ne olur? Bazen bir şeylere evet deriz çünkü hemen cevap verme baskısı hissederiz. Ancak, yanıt vermeden önce makul bir şekilde neler yapabileceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırmaya hakkınız olduğunu daima unutmayın.

Hayır diyebilmek, stresi azaltmak ve hayatınızı dengelemek için kritik bir parçadır. Aynı zamanda 'evet'inize çok daha fazla güç verir.

12. Kendinize Zaman Ayırın

Siz kendinize bakmazsanız, kim bakacak? Sağlığınızı korumak için zaman ve adım atmazsanız, bunu sizin yerinize kim yapacak?

Hayatımızda yardımcı olabileceğimiz, birlikte çalışabileceğimiz, arkadaş olabileceğimiz ve aktivitelerimizi paylaşabileceğimiz başka insanların olması harika, ancak, önce kendi en iyi arkadaşınız olmalısınız.

Ailenizin ve arkadaşlarınızın size en iyi şekilde yaklaşmasını istiyorsunuz, ancak bunun gerçekleşmesi için sizin tarafınızdan bilinçli bir çaba gerekir. Size rahatlık, sağlık, neşe veya şu anda en çok ihtiyacınız olan şeyi getirmek için kendinize zaman ve yer planlamayı bir öncelik haline getirin.

Günde en az 10 dakikanızı okumaya, yürümeye veya dinlenmeye ayırın. Yoğun programınızın üstesinden gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak istiyorsanız, kendiniz için zaman planlamak bir zorunluluktur.

13. Ev İşi Yapmayı Deneyin

İster inanın ister inanmayın, size rahatlatıcı gelmeyebilir ancak, bulaşıkları yıkamak veya odayı süpürmek stresinizi azaltabilir. Belirli ev işlerinin tekrarlayan hareketi, zihnin rahatladığı ve kişinin ister gömlek ütülemek ister pencere temizlemek olsun, yaptığı şeye konsantre olduğu bir trans durumuna neden olduğu için birçokları için oldukça rahatlatıcı olabilir. Bitirme sırasındaki net memnuniyet hissine ek olarak, stres seviyelerinizin azaldığını göreceksiniz.

14. Düşüncelerinizi Yazın

Günlük stresle başa çıkmanın harika bir yolu, bir yere, tercihen bunun için tasarlanmış bir deftere sahip olduğunuz düşünceleri yazmaktır. Gününüz nasıldı, hangi çatışmalar ortaya çıktı ve bunlarla nasıl başa çıkabilir veya çözebilirdiniz? Bunu en iyi şekilde yazmayı deneyin.

Bu terapi, kendinizle akıl yürütmenize ve zihninize musallat olan ve sizi strese sokabilecek düşünceleri dışarıdan görmeye çalışmanıza yardımcı olacaktır.

15. Boş Zamanlarınızda Dikkatinizi Dağıtın

Kendimize zaman ayırmamız çok önemlidir, çünkü bu bizim yalnız zamanımızın tadını çıkarmamızı, birbirimizi tanımamızı ve kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlar. Sevdiğiniz bir hobiyi yapmak ya da bir konsol oyunu oynamak için biraz zaman ayırın. Stresi azaltmanıza ve kendinizi yenilenmiş, rahatlamış hissetmenize ve yaratıcılığınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.