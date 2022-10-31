Su içerken bu 6 hatayı asla yapmayın!

Sağlıklı bir yetişkinin günde 2,5 litreye kadar su içmesi gerektiğini artık hepimiz biliyoruz, ancak su içerken yaptığımız hataların farkında mıyız? Su içerken yapılan hatalardan bazılarına yer verdik

Gün içerisinde yeterli miktarda su içmenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Uzmanlar vücuttaki su miktarının azalmasının çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sudan en etkili şekilde faydalanmak için su içerken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor.

Vücudunuzu etkili bir şekilde nemlendirmek için bu 6 su içme hatasından kaçının!

1. Çok soğuk su içmek

Özellikle sıcak günlerde su şişesini buzdolabında saklamayı veya bardağa birkaç buz küpü koymayı severiz. Ancak bu aslında vücudumuzun soğuduğu bünyemizin sıcakla baş edebileceği anlamına gelmez. buz gibi içecekler bir tür soğuk şokuna neden olur. Vücut bunu telafi etmek için daha da fazla ısı üretir. Çöl halkları, sıcak günleri atlatmak için yüzyıllardır sıcak içecekler içmektedir. Buz gibi soğuk içecekler yerine oda sıcaklığında su içmek daha iyidir.

2. Gereğinden fazla miktarlarda su tüketmek

Çok fazla su içemez misin ? Aslında evet. Bu arada, idrarımızın rengi bize ne kadar doğru içtiğimizi gösteriyor. Turuncu veya sarı idrar yeterince su tüketmemişiz demektir. Bununla birlikte, idrar neredeyse renksizse, bu çok fazla suyun bir işaretidir. Açık sarı bir renk ideal miktarda su tükettiğimizin göstergesidir.

Vücutta çok fazla su, su zehirlenmesi olarak bilinen duruma yol açabilir. Fazla su daha sonra vücutta kalır ve kanı sulandırır, bu da yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilir. Ama merak etmeyin, bu o kadar çabuk olmuyor: Normal, sağlıklı bir vücut günde en fazla 10 litreye kadar dayanabilir.

3. Susamadan su içmek

Uzmanlarına göre susamadığınız halde sürekli belli aralıklarla su içmek saçmalık. Susuzluk bize tam şu anda vücudun sıvı istediğini gösterir önce veya sonra değil. O yüzden sadece vücudumuzu dinlemeliyiz.

Tabii ki günde 1,5 ila 2 litre sıvı içmeliyiz, bazen hava durumuna ve aktiviteye bağlı olarak daha fazla. Bununla ilgili bir sorununuz varsa, plana göre içmek iyi bir fikirdir. Saf suyu hiç sevmiyorsanız, taze meyvelerle tatlandırabilirsiniz bunun için hazırlanmış su şişeleri bile var.

4. Çok hızlı içmek

Yazın hava çok sıcak olduğunda veya yorucu bir antrenmanı yeni bitirdiğimizde, baştan çıkarıcı bir anda bir şişe suyu nefessiz bitiririz. Ancak dikkatli olun aniden çok fazla su içersek tükürüğümüz aşırı derecede sulanır. Ancak bu, midedeki sıvıları uyardığı için sindirim için önemlidir. Onu çok fazla sulandırırsak, sindirim sistemimizde nispeten çok az tükürük olacaktır. Bu, vücudun sıvıyı düzgün bir şekilde ememeyeceği anlamına gelir.Buna göre mesanemiz hızla dolar ve çoğunu tekrar dışarı atarız. Vücudumuzun suyu depolamak ve önemli besinleri emmek için zar zor yeterli zamanı vardır.

5. Sadece su içmek

İster yazın ister spor sırasında: Vücudun yeterli sıvı ve su ile beslenmesini sağlamak için sadece bol su değil, aynı zamanda bazı mineraller de gereklidir. Magnezyum, potasyum, sodyum ve klorür içeren maden suları vücudu beslemek için idealdir. Sporcular büyük çaba ve çok fazla ter kaybı yaşarlar. Bu nedenle bazen mineraller açısından zenginleştirilmiş su içmek gerekebilir.

6. Yeterince su içmemek

Vücudun en iyi şekilde çalışması için gün boyunca yaklaşık 1,5 ila 2 litre su tüketilmelidir. Yaz aylarında fiziksel aktivite veya yoğun terleme sırasında daha fazla su içmelisiniz. Bununla birlikte, birçok kişi günlük olarak yeterince su içmeyi başaramaz .