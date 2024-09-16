Şuayıp Birinci zirveye katıldı: Sağlık hizmetlerinin geleceği konuşuldu İstanbul'da TÜSAP Vizyon Toplantısı 38. Sağlık Zirvesi'ne katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, zirve kapsamında sağlık hizmetlerinin dönüşümünü ve gelecekteki trendlerin ele alındığını söyledi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayıp Birinci, temaslarını İstanbul'da sürdürdü.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Şuayıp Birinci, burada TÜSAP Vizyon Toplantısı 38. Sağlık Zirvesi'ne katıldı.

'SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ' KONUŞULDU

38. Sağlık Zirvesi gerçekleştirilen konferansta "Sağlık Hizmetlerinin Geleceği" konusu ele alındı.

"YENİLİKLERİ VE GELİŞMELERİ İNCELEDİK"

Zirveye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şuayıp Birinci, "Sağlık hizmetlerinin nasıl dönüşeceğini ve gelecekteki trendlerin bu dönüşüme nasıl yön vereceğini değerlendirdik. Ayrıca, sağlık sistemindeki yenilikler ve gelişmelerin etkilerini inceledik." ifadelerini kullandı.

"STRATEJİLER GELİŞTİRİP, ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayıp Birinci, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

Gelecekte sağlık hizmetlerinin nasıl şekilleneceğini, teknolojik yeniliklerin ve finansal koşulların sektörü nasıl etkileyeceğini tartıştık.



Amacımız, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, değer odaklı hizmet sunmak ve daha sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak için stratejiler geliştirip, tüm paydaşlarla birlikte bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmek.