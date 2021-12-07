Sulu gözler dikkat: Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor...

Virüslere karşı en hassas organlarımızdan olan gözlerimiz, virüsün bulaşmasına da ortam sağlıyor.

Neredeyse 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir gerçekle karşılaşıyoruz.

Özellikle de mutasyona uğraması sonucu virüsün belirtileri ve bulaş şekilleri de değişiyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da koronavirüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Koronavirüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.

GÖZYAŞINDA TESPİT EDİLDİ

Ataş yaptığı açıklamada, gözyaşında da virüs tespit edildiğini söyleyerek, "Koronavirüs ilk çıktıktan sonra gözyaşında olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi. Fakat bu tespit edilen korona virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu kestirmek mümkün değil ama dikkatli olmak gerekiyor.





"TEMAS SONRASI ELLER YIKANMALI"

Özellikle göz yaşarmasından sonra ellerimizi gözlerimize değdiğimiz zaman ellerimiz ile başka yere, ağzımıza ya da dilimize temas ettirmememiz gerekiyor. Gözyaşımıza temas ettikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu konuda çocukları da uyarmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar bu konuya çok dikkat etmeyebiliyor. Sadece gözyaşımıza değil, öksürdükten, hapşırdıktan ya da diğer salgılarımızı yaptıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.