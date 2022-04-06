Sürpriz yumurtadan bulaşıyor! Çocuklarda bu belirtilere dikkat...

İngiltere’de 60’tan fazla çocukta, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bulaştığı bildirilen salmonella hastalığı, endişe yarattı. Peki salmonella nedir, belirtileri nelerdir?

Endişe verici ve bulaşıcı olan Salmonella salgını, yeniden ortaya çıktı.

Kinder Sürpriz yumurtalarından bulaştığı belirtilen ve çok sayıda çocukta tespit edilen salmonella hastalığı, İngiltere’de görüldü.

Tehlike yaratan salgın nedeniyle İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero’nun bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.

Koronavirüs salgını endişesi devam ederken ortaya çıkan Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir merak ediliyor. Salgının en önemli bulaş kaynağı gıdalar olarak biliniyor.

Peki Salmonella nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte merak edilenler...

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA TEDAVİSİ

Salmonella enfeksiyonlarının kesin tanısı dışkı, kan, idrar ve enfeksiyon odağından alınan örneklerle test edilerek konulur.

Hastalığın tedavisi hasta kişinin semptomlarına bakılarak hekim tarafından belirlenen antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılır.