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    Sütü sarımsakla karıştırmanın mucizevi etkileri

    Süt ve sarımsak ayrı ayrı birçok faydaya sahip olan iki önemli ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ikisi bir araya geldiğinde, bu faydalarını etkisi iki kat artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 16:55
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    Sütü sarımsakla karıştırmanın mucizevi etkileri

    Mutfakların ve sofraların vazgeçilmez öğesi olan sarımsak, her yemeğe ayrı bir tat ve güzellik veriyor. Birçok hastalığa karşı vücudu koruyan sarımsak, tam bir şifacı diyebiliriz.

    Kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen sarımsak, kaşlar için ise bulunmaz bir nimet.

    Kaşları dökülen ya da seyrek kaşlara sahip olanlar, sarımsak sayesinde gür ve sağlıklı kaşlara ulaşabilir. Aynı şekilde dökülen ve sağlıksız saçlardan kurtulmanın yolu yine sarımsaktan geçiyor.

    Ayrıca antifungal ve antioksidan özelliklere sahip olun sarımsak kansere karşı koruyucu bitkilerin başında gelir. Kemik ve cilt sağlığı için faydalı olan sarımsak, cinsel sağlığın korunmasına katkı verir.

    Kabızlık sorunu ile mücadele eden bu küçük ama mucizevi ürün; bağırsaklarda bulunan parazitlerin yok olmasını sağlar.

    Ayrıca çiğ sarımsak yutmak; kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Sarımsağın faydalarını tek tek ele aldık ancak sarımsak ve süt birleşirse ne olur?

    Süt ve sarımsağın faydaları nelerdir, vücutta hangi etkilere neden olur? İşte yanıtı...

    SÜTÜN FAYDALARI

    • Vücuda güç verir, kemikleri sağlamlaştırır ve kemik erimesinin önüne geçer.
    • Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.
    • Çocukların boylarının uzamasına ve gelişimlerine katkı verir. Vücudu rahatlatır. İyi bir uyku çekmeye yardımcı olur.
    • Şeker hastalığı riskini azaltır. Gece içildiği taktirde, hızla uykuya dalmaya katkı verir.
    • Beyni ve hafızayı güçlendiriyor. Bu nedenle okul çağındaki çocukların günde 2 bardak tüketmesi öneriliyor.

    Sütü sarımsakla karıştırmanın mucizevi etkileri #1

    SÜT VE SARIMSAK BİRLEŞİMİ

    Karaciğeri temizler ve karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

    Kuru öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir. Bu nedenle kış hastalıklarından kurtulmanıza destek olur.  Kepek oluşumunu engeller. Saçlara parlaklık verir ve sağlıkla uzamasını sağlar.

    Nefes darlığına iyi gelir. Özellikle yatmadan önce bu karışımı içerseniz; nefes problemi yüzünden uykunuz bölünmez.

    Kilo vermeyi destekler. Diyet yapanların günde bir bardak bu karışımı içmesi, diyet programlarına büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü sarımsak, metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakmasını sağlayan bir besindir.

    Sütü sarımsakla karıştırmanın mucizevi etkileri #2

    Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır. Ayrıca kadınlarda bulunan yumurtalık kistlerinin tedavisinde kullanılır.

    Aknelerin oluşumunu önler ve giderir. Sivilce ve diğer cilt lekelerinin görünümünü azaltır. Bu cildinizin temiz gözükmesine katkı verir.


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