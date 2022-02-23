Taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi

Taciz ve cinsel saldırıya uğrayan kadınların sağlık durumlarına yönelik yapılan araştırmada, mağdur kadınlarda hipertansiyonun geliştiği belirlendi.

Cinsel saldırı ve taciz, kadınlarda birçok etki bırakıyor…

Bilim insanları, cinsel saldırı ve taciz mağdur kadınları mercek altına aldı.

Yapılan araştırmada, cinsel saldırı ve tacizin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini araştırıldı.

7 YIL BOYUNCA 33 BİN KADIN İNCELENDİ

Bilim insanları, bu kapsamda, 7 yıl boyunca 33 bin kadının katıldığı bir araştırmada kadınlarda görülen büyük hastalıkların sebeplerini inceledi.

YÜZDE 21 HİPERTANSİYON GELİŞTİ

Araştırmada, bilim insanları, cinsel saldırı ve tacize uğrayan kadınların yüzde 21'inde hipertansiyon geliştiğini ortaya koydu.

ABD’DE ORAN YÜZDE 43

ABD'deki kadınların yaklaşık yüzde 43'ünde uzun süreli kalp rahatsızlıklarına yol açabilen hipertansiyon görüldüğü biliniyor. Araştırmanın sonuçları Amerikan Sağlık Derneği Dergisi'nde yayınlandı.