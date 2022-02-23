Euro
15.66
0.12%
Dolar
13.80
-0.04%
Altın
839.76
-0.46%
Borsa
2039
1.05%
Bitcoin
538.195
4.53%
BTXN Coin
39.82
2.62%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi

    Taciz ve cinsel saldırıya uğrayan kadınların sağlık durumlarına yönelik yapılan araştırmada, mağdur kadınlarda hipertansiyonun geliştiği belirlendi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi

    Cinsel saldırı ve taciz, kadınlarda birçok etki bırakıyor…

    Bilim insanları, cinsel saldırı ve taciz mağdur kadınları mercek altına aldı.

    Yapılan araştırmada, cinsel saldırı ve tacizin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini araştırıldı.

    7 YIL BOYUNCA 33 BİN KADIN İNCELENDİ

    Bilim insanları, bu kapsamda, 7 yıl boyunca 33 bin kadının katıldığı bir araştırmada kadınlarda görülen büyük hastalıkların sebeplerini inceledi.

    Taciz mağduru kadınlarda hipertansiyon gelişebileceği tespit edildi #1

    YÜZDE 21 HİPERTANSİYON GELİŞTİ

    Araştırmada, bilim insanları, cinsel saldırı ve tacize uğrayan kadınların yüzde 21'inde hipertansiyon geliştiğini ortaya koydu.

    ABD’DE ORAN YÜZDE 43

    ABD'deki kadınların yaklaşık yüzde 43'ünde uzun süreli kalp rahatsızlıklarına yol açabilen hipertansiyon görüldüğü biliniyor. Araştırmanın sonuçları Amerikan Sağlık Derneği Dergisi'nde yayınlandı.


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Tatilde en çok tercih edilen İslami otel
    Yaşam

    Tatilde en çok tercih edilen İslami otel

    Rusya - Ukrayna sınır hattında son durum
    Dünya

    Rusya - Ukrayna sınır hattında son durum

    Görüş Bildir