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    Tahin helvasının saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu..

    Onlarca faydası bulunan tahin helvası içerisinde bulundurduğu vitamin ve proteinler ile vücudu adete onarıyor.İşte tahin helvasının bilinmeyen faydaları..
    • 18.07.2022 - 13:30
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    Tahin helvasının saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu..

    Çoğunlukla kahvaltılarda tüketilen tahin helvası içerisinde en az et kadar protein barındırıyor.Saymakla bitmeyen faydası bulunan tahin helvasının içerisinde çinko,magnezyum,selenyum, fosfor, kalsiyum ve vitaminler bulunmaktadır.

    Besleyici bir yapıya sahip olduğu bilinen tahin helvasının vücut hücrelerini gençleştirdiği düşünülüyor.

    Tahin helvasının saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu.. #1

    Bir çok faydası bulunan tahin helvası kahvaltılarda yada gün içinde atıştırmalık olarak tüketilmektedir.Antioksidanlar yönünden oldukça zengin bir besin olan tahin helvası kemik gelişimini destekler ve radikal hasarların önlenmesine yardımcı olur.

    Tahin helvasının saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu.. #2

    Tahin helvasının faydaları

    - Saç dökülmesini engeller

    - Cildin korunmasını sağlar

    - Kemiklerin gelişimini sağlar

    - Sindirim sistemine yardımcı olur

    - Kolesterol ve tansiyonu dengeler

    - Kansızlığı giderir

    - Enerji verir


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