Tam bir şifa deposu! Bal kabağının mucizevi faydaları

Bir sonbahar favorisi olan balkabağı, faydalarıyla mucizeler yaratıyor. Peki bu mucizevi besin bal kabağının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? İşte detaylar…

Genellikle sebze olarak düşünülen bal kabağı, aslında bir meyvedir. Ayrıca süper gıda olarak kabul edilir. Kalorisi düşük olmakla birlikte besleyici açıdan oldukça zengindir.

Bal kabağı her geçen gün daha fazla insan tarafından tüketiliyor. Her yiyecekte olduğu gibi bal kabağını da dengeli tüketmek gerekiyor.

Özellikle C vitamini ve lif açısından zengin olan bal kabağının faydaları, bu besini tüketecek olan ya da diyet yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Özellikle tatlı yapımında önemli bir rol oynayan bal kabağının sağlığa faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? İşte detaylar…

Bal kabağının faydaları

1- Göz sağlığına iyi gelir

Bal kabağı, göz sağlığını güçlendirmek için yüksek miktarda A vitamini içerir. Ayrıca gözleri katarakttan korur.

2- Kalp sağlığına iyi gelir

Bal kabağı kalp sağlığı açısından önemli olan potasyum açısından zengindir. Ayrıca kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

3- Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bal kabağı, bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. A vitamini, E vitamini ve demir olmak üzere bağışıklık güçlendirici antioksidanlar içerir.

4- Kansere karşı korur

Bal kabağı, vücuttaki belirli kanser hücrelerine karşı korunmaya yardımcı olabilecek besin değerleri içerir.

5- Tok tutar

Bal kabağı, kilo vermek açısından diyet menülerine eklenecek bir numaralı besindir. Lif açısından zengin olması insanı daha uzun süre tok tutmaya yardımcı olur.

6- Çekirdekleri sağlığa faydalıdır

Kabak çekirdeklerini sakın atmayın! Bal kabağı çekirdekleri kanser riskini azaltır, bağırsak ve prostat sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur.



