Tayvan’da, koronavirüs aşısına bağlı sebeplerden ölüme 200 bin dolar tazminat

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısına bağlı olarak yaşamını yitiren kadının ailesine 200 bin dolar tazminat ödeneceği belirtildi.

Tayvan’da, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanların katıldığı bir panelin ardında, başkent Taipei’de yaşayan 50’li yaşlarında olan Yu soyadlı bir kadının koronavirüs aşısına bağlı sebeplerden beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, panelde alınan bir karar alındığı ve bu karara göre hayatını kaybeden kadının ailesine Tayvan Aşı Tazminat Programı (VCIP) dahilinde en üst miktara denk gelen 200 bin dolar tazminat ödeme yapılacağı ifade edildi.

4 BİNDEN FAZLA TAZMİNAT BAŞVURUSU YAPILDI

Uzmanlar, Tayvan’da 4 binden fazla kişinin tazminat için başvuruda bulunduğunu, şubat ayı itibariyle bu tazminat başvurularından sadece 300 tanesinin gözden geçirildiğini kaydetti.

1988’DEN BU YANA İLK

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi Genel Müdürü Chuang Jen Hsiang, alınan bu kararın 1988 yılından bu yana Tayvan’da ilk kez bu kararın en üst rakam üzerinden hesaplandığını belirtti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Chuang, hayatını kaybeden kadının bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve yaşanan durumun, AstraZeneca aşısının çok nadir görülen ve kan pıhtılaşma bozukluğu olarak bilinen ‘trombositopeni sendromlu tromboz’ yan etkisi ile ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

DİĞER 6 VEFAT İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

Genel Müdür Chuang, Tayvan’da şu ana kadar aşıdan dolayı hayatını kaybeden toplam 7 vakanın olduğunu, 'Yu' soyadlı kadının dışında hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de ödeme yapılacağını kaydetti.

ÖLÜMLERİN DİREKT AŞI İLE BAĞLANTISI YOK

Chuang ayrıca, hayatını kaybeden 6 kişiden 2’sinin Moderna, 3’ünü AstraZeneca, 1’inin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu bildirdi. Son olarak Tayvan’da aşı sonrasında hayatını kaybeden her kişi için 500 bin Tayvan doları (258 bin TL) ödeme yapıldığını aktaran Chuang, bu ölümlerin direkt aşı ile bağlantısının olmadığını ifade etti.