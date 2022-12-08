Taze baharat nasıl anlaşılır? Baharat seçerken bunlara mutlaka dikkat edin!

Baharat seçerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte taze baharatı anlamanın yolları..

Baharatlar hem sağlık açısından hem yiyeceklere verdiği tat ve koku ile hayatımızın vazgeçilmezidir.

Yüzlerce baharat türü bulunmaktadır. Her baharatın kendine has tadı kokusu ve faydası bulunmaktadır.

Son dönemde artan sahte baharat veya bayat baharat konusunda vatandaşlar zorluk yaşıyor. Orjinaline birebir benzeyen sahte ve bayat baharatlar nasıl anlaşılır sorusu yanıt arıyor?

Peki taze baharat nasıl anlaşılır baharat seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtı...

Baharat seçerken önemli iki husus bulunuyor. Bunlar baharatın kokusu ve görüntüsüdür. Baharat seçerken, öğütülmüş olanı deçmek değil bütün halde olanları seçmek daha iyidir.

Öğütülmüş baharatların içerisinde katkı maddeleri bulunabilir. Baharata dokunduğunuzda elinize renk vermemesi gerekmektedir.

Eğer elinize baharatın rengi çıkıyorsa bu baharatın gıda boyası içerdiği anlamını taşıyabilir.