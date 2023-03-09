TCG Bayraktar gemisinde, 10 bininci hasta tedavi edildi

Çıkarma gemisi TCG Bayraktar, deprem bölgesi için gönüllü sağlık çalışanları tarafından hastaneye dönüştürüldü.

Yüzer hastane haline getirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gemideki personel, demirlediği Hatay'daki MMK Metalurji Limanı'nda hasta ve yaralılara yardım elini uzatıyor.

Gemide şimdiye kadar yürütülen hizmetler hakkında bilgi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gemisinde, 10 bininci hastanın tedavi edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor.



Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz.