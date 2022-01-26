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    Tek öğünle beslenmemeniz için 7 neden

    Kilo vermek ya da sağlıklı kalmak için uygulanan tek öğünle beslenme şeklinin metabolizmanızda yarattığı olumsuzluklarla günlük yaşantınız üzerindeki etkileri öğrenmeye ne dersiniz?
    • Özel İçerik
    • 26.01.2022 - 14:43
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    Tek öğünle beslenmemeniz için 7 neden

    24 saatte bir yemek yemek imkansız gibi görünse de birçok insan bunu uyguluyor. Gün sadece bir öğün tüketmek, kilo vermenize yardımcı olduğuna inanılan bir aralıklı oruç şeklidir. Tabii ki, herkes kilo verme hedefleri peşinde koşmaz; bazıları sadece daha sağlıklı olmak veya yemeğe daha az para harcamak ister.

    Hangi grupla bağlantılı olursanız olun, birçok insanın diyetlerini bir öğünle sınırlandığında başlarına gelebilecek olumsuzları araştırdık ve sonuç hiç de hoş değil! İşte, vücudunuzun gıda kıtlığı karşısında verdiği tepkiler;

    Tek öğünle beslenmemeniz için 7 neden #1

    1. KİLO ALABİLİRSİNİZ

    Yiyecek kıtlığı durumunda, vücudunuz açlık modunu açar ve tükettiğiniz tüm yiyecekleri stoklar. Bu şekilde, vücut ihtiyacından daha çok depolama yapar ve temel olarak metabolizmanızı yavaşlatır. Üstüne üstlük kortizol (stres hormonu) üretimi artar ve bu da yağ depolamanıza neden olur.

    2. KAN ŞEKERİNİZ DENGESİZLEŞİR

    Yemek yemeden geçen uzun süreler genellikle dengesiz kan şekeri seviyelerine yol açar. Hipoglisemi (son derece düşük kan şekeri), özellikle tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle oruç tutmaktan kaynaklanır. Daha sonra, baş ağrısına neden olan kas gerginliğinden muzdarip olabilirsiniz.

    3. BESİNSİZ KALIRSINIZ

    Günde bir öğün size yeterli miktarda vitamin sağlayamayabilir. Sonuç olarak, bir vitamin eksikliğinin sonuçlarını geliştirme riskiniz daha yüksektir. Örneğin, saç dökülmesi genellikle besin eksikliği ile ilişkilidir. Bu arada, tırnaklardaki beyaz lekeler (lökonychia) genellikle çinko ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır.

    4. SOSYAL HAYATINIZ OLUMSUZ ETKİLENİR

    İşteki öğle yemekleri, aile toplantıları ve doğum günleri; tüm bu sosyal etkinliklere karşı, sadece bir öğünle sınırlı olduğunuz için sizi uzaklaştıracaktır. Sonuç olarak, aileniz ve arkadaşlarınız size doğru beslenme hakkında vaaz verecek ve kaçınılmaz olarak sağduyunuzu sorgulayacaktır. Bunun dışında açlıktan dolayı daha da sinirli olacaksınız.

    Tek öğünle beslenmemeniz için 7 neden #2

    5. BAŞ AĞRISINA NEDEN OLUR

    Diyet baş ağrıları, bu fazla kiloları olabildiğince çabuk kaybetmek isteyenler arasında oldukça yaygındır. Bir uyum dönemi, kan şekeri seviyelerindeki düşüş, magnezyum eksiklikleri ve diğer birçok nedenden dolayı ortaya çıkarlar.

    6. DAHA ÇOK ÜŞÜRSÜNÜZ

    Günde bir öğün yemek, kan akışınızı yağ deponuza yönlendirir. Bu sayede enerji depolar ve acil bir durumda size güç ve çeviklik sağlayacak stokları eritmeye başlarsınız. Düşük kalori, sürekli üşümenize ve aç hissetmenize neden olur.

    7. SAĞLIKSIZ YİYECEKLERE YÖNELİRSİNİZ

    Karbonhidrat ve şeker açısından zengin sağlıksız yiyecekler yemeye cazip gelebilirsiniz çünkü günde bir öğün yanlış bir güvenilirlik hissi verir. Aşırı yeme ve sağlıksız seçenekleri seçme olasılığınız daha yüksektir. 24 saatlik açlıktan sonra bir kase brokoli aklınızdaki son şey olabilir. Ağır bir yemekten sonra kendinizi halsiz ve çalışmak için isteksiz hissedebilirsiniz.


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