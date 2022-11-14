Tek yumurta ikizlerini anne karnındayken yapılan lazer tedavisi hayata bağladı

Tek yumurta ikizleri, anne karnındayken uygulanan lazer cerrahi tedavisi sayesinde sağlıklı olarak dünyaya geldi. Anne, yaşadıklarını mucize olarak nitelendirdi.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, gebeliğinin 19. haftasında bazı şikayetlerle Perinatoloji Kliniğine başvuran Şerife Yiğen, tetkiklerde tek yumurta ikizlerinde görülen ikizden ikize transfüzyon sendromu geliştiğini öğrendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ile Doç. Dr. Cem Sanhal, anne karnındaki bebeklere lazer cerrahisi uyguladı.

İşlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. AA’nın haberine göre; işlem sayesinde sağlıklı bir gebelik geçiren Yiğen'in, hamileliğinin 32. haftasında dünyaya getirdiği "Zümra" ve "Yüsra" ismi verilen ikiz bebekleri şimdi bir yaşını doldurdu.

“Adeta bir mucize yaşadım”

Anne Yiğen, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ve onları sağlıklı büyütmenin mucize gibi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası ben çok ümitli değildim ama sağ olsunlar hocalarımızın yardımlarıyla adeta bir mucize yaşadım. Bana çok güzel bir hediye verdiler. Kendilerine hep duacıyım. Tedavi sürecimde bana yardımcı olan tüm Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim."





"Bu işlem, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor"

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu da ikizden ikize transfüzyon sendromunun, tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15'inde görülen bir durum olduğunu dile getirdi. İkizler arasında kan akım dengesizliği sonucu bu rahatsızlığın olduğunu aktaran Mendilcioğlu, şunları kaydetti:

"Bebeklerin kaybına ya da hayatta kalanlarda ağır nörolojik hasarlara yol açabilir. Bir bebeğin içinde bulunduğu sıvı normalden fazla artarken diğerininki ileri derecede azalmaktadır. Bu durum erken doğum riskini de artırmaktadır. En önemli tedavisi anne karnında iken yapılan lazer cerrahisidir. Anne karnında yapılan ve bu bebeklerin yaşamını kurtaran lazer cerrahisi tedavisi Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor. Anne, başarılı bir operasyon sonrasında sağlıklı bir gebelik sürecine devam etti. Bebeklerin doğumu sonrası şu an bir yaşını geçtiler ve gayet sağlıklılar."