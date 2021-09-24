Aralık ayında açılan Tekirdağ Şehir Hastanesi, verdiği hizmet ve büyüklüğü ile dikkati çekiyor. Hastane 27 ülkeden kabul ettiği 560 hastayı tedavi ederken, bu sayı eylül ayında 600'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve 6 Aralık 2020 yılından itibaren hasta kabulüne başlayan Tekirdağ Şehir Hastanesi, birçok ülkeden gelen hastayı tedavi ediyor.

Hastaneye başta Balkan ülkeleri olmak üzere; Kuzey Makedonya'dan 82, Bulgaristan'dan 64, Rusya'dan 58, Almanya'dan 57, Karadağ, Avusturya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Ukrayna, ABD ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 27 ülkeden 560 hasta geldi.

Büyüklüğü, temiz oluşu ve verdiği hizmet ile beğnilen hastaneye gelen yabancı hasta sayısı, eylül ayı itibarıyla 600 oldu.

"HASTALAR TÜRKİYE'DE UZMAN HEKİME DAHA KOLAY ULAŞIYOR"

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık turizmine değer verdiklerini vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yaptıkları iş birliğinin önemli sonuçları olduğunu söyledi.

Tüm Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastalarının olduğunu Onar, yoğun olan yabancı hastalarının özellikle Türkiye'de uzman hekimlere daha kolay erişebilmeleri için tercih ettiğini söyleyerek, "Özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, bunun yanında onkolojik ve gastrointestinal cerrahi olmak üzere sağlık turizmi hastalarının başvurusu yoğun oluyor. Tabii bu bahsi geçen ülkelerde uzman hekime ulaşmak biraz zor, meşakkatli bir süreç.

Ülkemizde uzman hekime ulaşmanın kolaylığı, aynı zamanda tıbbi görüntüleme hizmetlerinin kaliteli ve nitelikli olması, özellikle ülkemizin ve hastanemizin seçilmesinin etkenleri arasında. Tabi kamu satış tarifesi üzerinden belli bir ücret tarifesi var bunu bakanlığımız belirliyor." dedi.

Tekirdağ Şehir Hastanesi 27 ülkeden 560 hastaya hizmet verdi VİDEO

"HASTA YOĞUNLUĞUNU YURT DIŞINDAN GELENLER OLUŞTURUYOR"

Başhekim Onar, 1400 kişinin çalıştığı hastanede açıldığı günden bu yana acil dışında 600 bin hastaya tedavi uygulandığını belirtip, "Günlük ortalama 120-140 civarı lokal ve genel ameliyat, 20 kadar anjiyo, anjioplasti işlemi, bunun yanında 20'ye yakın lokal ameliyat yapılmakta. Bunun dışında hasta yoğunluğunu yurt dışından gelen hastalar oluşturuyor." diye konuştu.