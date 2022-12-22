310 gram olarak dünyaya gelen bebek, yenidoğan ünitesinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da, eşine az rastlanan bir doğum gerçekleşti.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi’nde dünyaya gözlerini açan 310 gram ağırlığındaki bebek, doğumdan hemen sonra yenidoğan ünitesinde tedavi altına alındı.

7/24 gözlem altında tutulan bebeğe en etkili tedavinin verilmesi konusunda çalışmalara başlandı.

Hastanede Dr. Mustafa Törehan Aslan tarafından yapılan müdahale sonucu 310 gram ağırlığında dünyaya gözünü açan prematüre bebek, bu ağırlıkla dünyada ve ülkede sayılı bebeklerin arasında girdi.

Dr. Aslan ve ekibi, bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu etmek için çalıştıklarını belirtti.

“Dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor”

İHA’nın haberine göre; NKÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı’nda Yenidoğan Yan Dal Uzmanı Dr. Mustafa Törehan Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“34 yaşındaki gebemiz hastanemize dün akşam sevk olmuştu. İleri tansiyon yüksekliği nedeniyle bugün acil sezaryenle doğuma alındı. Ama gebelik haftası 23-24 hafta sınırında. Ultrasona göre 21 haftayla uyumlu bir gebelikti, doğumu kaçınılmaz oldu ve gerçekleşti. Bebeğimiz 310 gram olarak dünyaya geldi ve doğum odasındaki etkili yenidoğan canlandırması ile birlikte ünitemize şu an bebeğimizi alabildik. İlk tedavilerine başladık ama tabii ki 310 gramlık bir bebek baktığınızda dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor.

Tekirdağ'da, 310 gramlık bebek dünyaya geldi VİDEO



“Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak”

Kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte tabii ki en ufak bir şansı bile olsa en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz. Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak. İnşallah bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğuna da ulaşırız.”