Tekirdağ’da, hastanın karnından 35 kilogram kitle çıkarıldı

Karın şişliği nedeniyle gittiği hastanede operasyon geçiren kadın hastanın karnından, 35 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyata 110 kiloyla giren kadın, 70 kilo olarak çıktı.

Tekirdağ’da, kadın bir hasta karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye gittiğinde karnında kitle olduğunu öğrendi.

40 yaşındaki kadın, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz tarafından ameliyat masasına yatırıldı.

2 saat süren operasyon neticesinde, kadın hastanın karnında 35 kilogram bir kitle çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre; Op. Dr. İhsan Gündüz, hastanın uzun zamandır karın şişkinliğinin bulunduğunu ve hastaneye başvurmakta geciktiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi. Gerekli operasyonu yaptık.

“Üzerinden büyük bir yük kalktı”

Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi.”





“15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm”

Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları söyledi:

"15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye'de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp rahat yürümeye başladı."

Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi sürüyor.