Teknoloji bağımlılığı alarm veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda hızla artan teknoloji bağımlılığı, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ciddi psikolojik etkilere neden oluyor.

Uzmanlara göre akıllı telefon, sosyal medya ve oyun bağımlılığı; dikkat eksikliği, depresyon, kaygı bozuklukları ve yeme problemleri ile doğrudan ilişkili.

Uyarılara göre, hem çocuklar hem de yetişkinler için günlük ekran süresi 2 saati geçmemeli, küçük yaşlarda ise ekranla temas minimumda tutulmalı.

"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI, SON YILLARDA CİDDİ ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, teknoloji bağımlılığının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi:

Davranışsal bağımlılık türleri arasında son yıllarda teknoloji, sosyal medya, internet ve oyun bağımlılığı öne çıkıyor. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, insanların ekran başında geçirdiği zamanı artırdı ve bağımlılık oranlarını yükseltti.

Akça, teknolojinin aşırı kullanımının özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı, depresyon ve kaygı bozukluklarını tetiklediğine dikkat çekti:

“Araştırmalar, teknoloji bağımlılığının çocuk ve gençlerde ciddi psikolojik sorunlara zemin hazırladığını açıkça gösteriyor.”

"GÜNDE 2 SAATTEN FAZLA EKRAN SÜRESİ, CİDDİ RİSK TAŞIYOR"

Prof. Dr. Akça, bağımlılığın yapısal olarak kişiyi içine çeken bir sürece dönüştüğünü belirtti:

“Bağımlı hale gelen kişi, farkında olmadan giderek daha fazla zamanını bu uğraşa ayırır. Bu yüzden dünyada artık ekran süresine dair yeni normlar ve yasal düzenlemeler geliştiriliyor.”

Akça, özellikle çocuk ve gençler için şu önerilerde bulundu:

Lise birinci sınıfa kadar akıllı telefon verilmemeli.



Sosyal medya hesabı açma yaşı en az 16 olmalı.



İlkokul öncesinde ekran kullanımı mümkün olduğunca sınırlanmalı.



İlkokul sonrası da kısa ve kontrollü sürelerle ekran izni verilmeli.

"Araştırmalar gösteriyor ki hem çocuklar hem de yetişkinler için günde 2 saatten fazla ekran maruziyeti depresyon, kaygı ve dikkat sorunlarını ciddi şekilde artırıyor. Her ek saat, psikolojik riskleri katlıyor. Bu nedenle herkes kendi ekran süresini günlük olarak kontrol etmeli."

"SOSYAL MEDYAYA MARUZ KALMAK, RİSKİ ARTIRIYOR"

Prof. Dr. Akça, özellikle sosyal medya kullanımının ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti:

Ne kadar çok sosyal medyaya maruz kalıyorsak, özellikle çocuklar ve gençler için risk o kadar artıyor. Sosyal medya bağımlılığı; depresyon, kaygı bozukluğu ve uyku problemleriyle doğrudan ilişkili.

Ayrıca, dijital oyun bağımlılığının da dikkat dağınıklığı açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Akça, “Oyun bağımlılığı daha çok dikkat sorunlarına yol açarken, sosyal medya bağımlılığı duygusal ve psikolojik etkiler açısından çok daha yıkıcı olabiliyor.” dedi.

"EKRAN SÜRESİ KISALDIKÇA RUH SAĞLIĞI GÜÇLENİYOR"

Uzmanlar, teknolojinin kontrollü kullanımının önemini vurguluyor.

Ekran başında geçirilen sürenin sınırlandırılması, özellikle çocukların dikkat gelişimi, uyku düzeni ve duygusal denge açısından büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Akça, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekran süresi ne kadar kısalırsa, dikkat, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler o kadar güçlenir. Bu konuda en büyük görev, ailelere ve eğitim kurumlarına düşüyor.”