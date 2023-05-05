Telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırıyor Telefonla konuşmanın bir zararı daha ortaya çıktı. O da yüksek tansiyon riski.

AA

Haftada sadece 30 dakika telefonla konuşmanın bile yüksek tansiyon riskini artırdığı açıklandı.

Bu bilgiye göre 30 dakikadan daha fazla telefon görüşmesi yapmanın olası etkileri korkutucu boyutlarda.

Daily Mail’in haberine göre, Çin Güney Tıp Üniversitesi'nden bir ekip, cep telefonuyla konuşma ile yüksek tansiyon riski arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı.

200 bin yetişkin, 12 yıl boyunca izlendi

Araştırma kapsamında İngiltere'de yaklaşık 200 bin yetişkin, 12 yıl boyunca izlendi.

Az konuşanlara nazaran yüksek tansiyonlu olma oranı yüzde 12 fazla

Çalışma, haftada 30 dakika ya da daha fazla telefonla konuşanların, daha az konuşanlara oranla yüksek tansiyon geliştirme riskinin yüzde 12 fazla olduğunu gösterdi.

En riskli grup günde 1 saat konuşanlar

Yüksek tansiyon geliştirme riski en yüksek grubun, günde bir saatini düzenli olarak telefonda konuşarak geçirenler olduğu kaydedildi.

Ayrıca haftada altı saatten fazla telefonla konuşanlarda yüksek tansiyon görülme olasılığının, beş dakikadan az konuşanlara oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Cep telefonu kullanımı ile yüksek tansiyon arasındaki bağlantı

Araştırmacılar, cep telefonu kullanımı ile yüksek tansiyon arasındaki bağlantının, cihazların yaydığı düşük seviyede radyo frekansı enerjisiyle ilgili olabileceğini belirtti.

Kulaklık veya hoparlör riski azaltmıyor

Katılımcıların cep telefonu kullandığı yıl sayısı ve kulaklık veya hoparlör gibi ekipmanlar kullanıp kullanmamalarının, risk seviyesinde bir fark yaratmadığı bildirildi.

"Görüşmeleri azaltın"

Uzmanlar, kalp sağlığı açısından telefon görüşmelerinin azaltılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.