Ter içinde uyananlar dikkat: İşte Omicron'un yeni belirtileri

Hızla yayılan yeni varyant Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi.

Omicron varyantında vaka sayıları artarken belirtileri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu Omicron'un yeni belirtileri ortaya çıktı.

Türkiye'de de başta İstanbul olmak üzere birkaç ilde görülen Omicron, endişe yaratmaya devam ederken hangi semptomlarla görüldüğü de merak ediliyor.

En belirgini yorgunluk olarak öne çıkarken, dikkat çeken bir belirti daha eklendi.

Peki, Omicron varyantının belirtileri neler? İşte Omicron varyantının semptomları...

OMİCRON BELİRTİLERİ

Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantında vakalar artarken, belirtiler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına bir yenisini daha ekledi.

ŞİDDETLİ GECE TERLEMELERİ

Şimdiye kadar Omicron’un, koronavirüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Fakat çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomunu ortaya çıkardı.

Buna göre varyantın belirtileri arasında 'şiddetli gece terlemeleri' de bulunuyor.

En yaygın belirtilerden bazıları ise şöyle: