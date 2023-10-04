Ticaretini yapan köşeyi döndü! Gören tohumunu topluyor... Denizli'de yaygın olarak satılan hatmi çiçeği, binlerce ailenin kazancını sağlıyor.

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Hatmi çiçeği, gelir kapısı oldu.

Her yıl yaz döneminde yol kenarlarında ve çorak tarlalarda yetişen hatmi çiçeğinin toplanması işlemi haziran ayından itibaren temmuz ortalarına kadar sürüyor.

Kendiliğinden yetişen ve soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen hatmi çiçeğini toplayıp güneşte kurutan kadınlar, kilogramını 90 liradan satıyor.

Bu çiçek türü, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere ilgili yerlere ve paketlenerek aktarlara gönderiliyor.

Toplanıp kurutulan hatmi çiçeğinin köklerinin ılık su ile karıştırılarak merhem haline getiriliyor.

Hatmi çiçeği faydaları

Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Mide sorununu ortadan kaldırır.

Ağrı kesici yerine kullanılan bir bitkidir.

Diş problemleri ve diş eti problemlerini gidermek için gargara şeklinde uygulanabilir.

Sivilce lekelerini zamanla yok eder.

İltihaplı olan bölgeyi kurutur.

Yeni doğum yapan annelere süt artırıcı özelliği nedeniyle önerilir.