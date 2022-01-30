Toplanın! Yatmadan önce andız pekmezi yemenin mucizesini açıklıyoruz...

Kış aylarının gelmesiyle beraber pekmezi hayatımıza daha çok dahil etmeye başladık. Ancak andız pekmezini yaz-kış fark etmeden, her akşam mutlaka bir kaşık yememiz gerekiyor.

Ocak ayının son günlerine girdik ancak kışı kapatmak için Şubatı beklememiz ve geçirmemiz gerekiyor. Şubat ayını hastalıkla mücadele ederek geçirmemek için, sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz.

Beslenmenize katkı sağlayacak olan andız pekmezi, içerisinde bolca antioksidan bulunuyor ve faydaları ile öne çıkıyor. Mersin'de üretilen bu pekmezi denemeyenler, faydalarını okuduktan sonra bir kez daha düşünsün...

Nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklaralara iyi gelen andız pekmezi, kışın daha fazla tercih ediliyor.

Kuru öksürüğü hafifleten ve balgam sökücü olan andız pekmezi, yaraların iyileşmesine katkı sağlıyor. Her gün düzenli tükettiğinizde, yaraların tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

Ciltte oluşan sedef, egzama gibi yaraları iyileştirmeye yardımcı olan andız pekmezini, kronik çıbanlar için kullanabilirsiniz.

Böbrekler için yine bulunmaz bir nimet olan andız pekmezi, böbrek taşının düşmesini hatta bir daha oluşmamasını sağlar.

Romatizma ağrılarını azaltır ve bacakların rahatlamasını sağlar. Bu sayede romatizma sorunu olan ve yürümekte zorlanan hastalar şifaya kavuşur.

Faydaları bu kadarla sınırlı kalmayan andız pekmezini, her akşam yatmadan önce yemeye çalışın. Peki, Her akşam andız pekmezi yerseniz ne olur? İşte yanıtı...

AKŞAM YATMADAN ÖNCE ANDIZ PEKMEZİ YERSENİZ...

Kış aylarında kan değerlerinize dikkat etmeli ve kan yapıcı besinler tüketmelisiniz. Bu konunun özellikle altını çizen uzmanlar, andız pekmezine ayrı bir paragraf açıyor.

Andız pekmezi kan hücrelerinin çoğalmasını destekliyor. Bu sayede kan oranını artırarak, yorgunluk ve halsizlik gibi sağlık sorunlarını yok ediyor.

Andız pekmezi kan yapıcı ve bağışıklığı güçlendirici olmasının dışında, vücudu dinç tutuyor. Akşam yatmadan bir kaşık tüketildiğinde, vücudun ertesi güne daha dinç uyanmasını sağlıyor.

Bağışıklık sistemini virüs ve bakterilere karşı güçlendiren bu pekmez her akşam tüketildiğinde, bağırsak fonksiyonlarını düzenliyor.

ANDIZ PEKMEZİ NEREDEN ALINIR?

Andız pekmezini internetten sipariş edebilir ya da Mersin tarafında çiftçilerden alabilirsiniz. Özellikle Toroslara gittiğinizde, andız pekmezinin en doğal halini bulmanız mümkün. Satın alınacak yere göre fiyatı değişebilir. İnternetteki 800 gramlık andız pekmezinin ortalama fiyatı 30 liradır.