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    Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlerdir belirttiği Bilim Kurulu, bugün toplandı ve bazı önemli açıklamalar yapıldı. Peki, Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı?
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:49
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    Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı?

    Koronavirüs salgınında aşı çalışmaları olumlu etki verirken, maskelerin ne zaman hayatımızdan çıkacağı merak ediliyordu.

    Uzun zamandır toplanmayan Bilim Kurulu, bugün yeniden bir araya geldi ve maskelerle ilgili karar çıktı.

    Yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı.

    Bu açıklamanın detaylarını merak edenler ise "Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı? İşte yanıtı...

    Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklarken, sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kurumlarında maske takma uygulamasının vakalar binin altına düşene kadar devam edeceğini duyurdu.

    65 yaş üstü ve kronik hastalara maske takma önerisi Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik rahatsızlığı hastalık şüphesi, riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir." diye konuştu.

    Toplu taşıma araçlarında maske takılacak mı? #1


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