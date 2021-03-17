Trabzon’da 54 lise öğrencisi karantinaya alındı

Trabzon’da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 6 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, okulun pansiyonunda kalan 54 öğrenci karantinaya alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Bostancı Mahallesi'nde bulunan Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören bir öğrencinin öksürük şikayetini okul yönetimine bildirmesi üzerine okula, sağlık ekipleri çağrıldı.

Okula gelen sağlık ekipleri tarafından öğrenciye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ekipler, temaslı olduğu okul arkadaşlarında da test aldı.

6 ÖĞRENCİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testler sonucu toplam 6 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca Bostancı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu’nda kalan 54 öğrenci, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

DERSLER UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK

Ortahisar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, okul pansiyonunun ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verildiği belirtilerek lisede ve pansiyonunda kalan öğrencilerde görülen koronavirüs vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara, ikinci bir emre kadar ara verilmesine ve derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına karar verildi.

"54 ÖĞRENCİ TEK KİŞİLİK ODALARDA KARANTİNAYA ALINDI"

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Avniye Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 54 öğrencinin pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına alındığını belirterek, “Önceki gün öğle saatlerinde okulumuzda yüz yüze sınav vardı. 12. sınıf öğrencileri hem destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında hemde yüz yüze eğitim kapsamında okulda olması gerekiyordu. 109 öğrencimizden 77’si devam ediyordu. Bunlardan 54 tanesi de pansiyon öğrencisiydi. Önceki gün bir öğrencimiz öksürmeye başladı. Hemen aldık testini yaptırdık, pozitif çıktı. Hemen sağlık ekipleri okula geldi, çalışma yaptılar. Temas olan öğrencilerden test aldılar. 6 öğrencide pozitif çıkınca Kaymakamlık pansiyondaki öğrenciler için karantina kararı aldı. 54 öğrencimizi pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına aldık. Velilerimiz hiç merak etmesinler. Çocuklar emin ellerde. Çok güzel bakılıyorlar. Sürece hazırlıklıydık, şu anlık bir sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.





