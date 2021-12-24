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    Trakya'da hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor

    Aşı olmak isteyen vatandaşların sayısı yükselirken, sağlık ekiplerinin de sayısı artırıldı. Üçüncü dozu olan vatandaşlar çağrıda bulundu.
    • AA
    • 24.12.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 12:29
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    Trakya'da hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor

    Aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

    Trakya'da aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.

    ÜÇÜNCÜ DOZ KALABALIĞI

    Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da artırıldı.

    Üç farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

    Trakya'da hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor ViDEO

    EDİRNE İLK SIRADA

    Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada, Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

    Kent sakinlerinden Muharrem Özşahin (65), kendi sağlığı ve toplum sağlığını korumak amacıyla aşı olduğunu söyledi.

    Trakya da hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor #1

    "KURALLARA RİAYET ETMEMİZ GEREKİYOR"

    Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Özşahin, daha önce kızı ve damadının da hasta olduğunu kaydetti.

    Kentte son zamanlarda vakaların arttığını ve endişelendiklerini anlatan Özşahin, "Biraz daha kurallara riayet etmemiz gerekiyor." dedi.

    Trakya da hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor #2

    "AŞI OLUN" ÇAĞRISI

    Tahaberk Bergan ise tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

    Edirne ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine gidenler hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.

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