Aşı olmak isteyen vatandaşların sayısı yükselirken, sağlık ekiplerinin de sayısı artırıldı. Üçüncü dozu olan vatandaşlar çağrıda bulundu.

Aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

Trakya'da aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.

ÜÇÜNCÜ DOZ KALABALIĞI

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da artırıldı.

Üç farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

Trakya'da hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor ViDEO

EDİRNE İLK SIRADA

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada, Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Kent sakinlerinden Muharrem Özşahin (65), kendi sağlığı ve toplum sağlığını korumak amacıyla aşı olduğunu söyledi.

"KURALLARA RİAYET ETMEMİZ GEREKİYOR"

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Özşahin, daha önce kızı ve damadının da hasta olduğunu kaydetti.

Kentte son zamanlarda vakaların arttığını ve endişelendiklerini anlatan Özşahin, "Biraz daha kurallara riayet etmemiz gerekiyor." dedi.

"AŞI OLUN" ÇAĞRISI

Tahaberk Bergan ise tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine gidenler hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.