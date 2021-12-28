Üç şehirde SMA taraması uygulaması devreye alındı. Çiftler, uygulamayı faydalı bulduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulama başlattı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması yapılıyor.

ÇİFTLERE SMA TARAMASI

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.

Aile Sağlığı Merkezlerine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.

"UYGULAMA OLUMLU"

2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde tarama yaptıran Mert Özbek, uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Trakya'da ücretsiz SMA taraması hayata geçirildi ViDEO

"ÖNLEMİNİZİ ÖNCEDEN ALIN" ÇAĞRISI

Gelecekte büyük sorunların yaşanmaması adına önceden böyle önlemlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "Bizim için güzel bir uygulama. Keşke daha önce yapılsaydı. Herkes önlemini önceden alması gerekiyor. İleri de daha fazla sıkıntı yaşanmaması için herkes için gerekli bir uygulama." diye konuştu.

BEBEĞİN SMA RİSKİ TAŞIYIP TAŞIMAYACAĞI ÖĞRENİLEBİLECEK

Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.

UZMANLARDAN DANIŞMANLIK

SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.

Uygulama Edirne ve Tekirdağ'da da devam ediyor.