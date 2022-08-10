Trigliserit seviyesini düşürmek için limonu böyle yiyin

Trigliserit seviyesini düşürmek için limonu böyle yiyin

Limon gibi besinler trigliserit seviyelerini düşürmenize ve vücut fonksiyonlarını iyileştirmenize yardımcı olabilir. İşte trigliserit seviyelerini düşürmek için limon yöntemi...

Yüksek trigliserit seviyeleri, kalp ve damar sağlığını ve genel sağlığı doğrudan etkiler. Normal şartlarda ileri yaşlarda yaşanan bir sorundur ancak son yıllarda artan işlenmiş gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzları nedeniyle her yaşta ortaya çıkmaya başladı.

Bu nedenle uzmanlar, trigliserit düzeylerinin her zaman sık sık izlenmesini öneriyor.

Trigliserit seviyelerini düşürmenin anahtarı sağlıklı beslenme ve egzersizdir. Ve limon trigliserit düzeylerini düşürmede oldukça etklidir.

Kalp krizini tetikliyor

Anormal değerlerde insanların hayatlarını riske atabilecek yağlar olan trigliseritler, birçok insanın tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir konudur. Çünkü bunlar atardamarların sertleşmesine neden olurlar ve inme, kalp krizi ve kalp hastalıkları riskini artıran atardamar duvarlarının kalınlaşmasını (ateroskleroz) tetikler.

Kan dolaşımında yüksek trigliserit bulunan kişiler için pankreatit riski de vardır.

Trigliserit kaç olmalı?

Kandaki trigliserit seviyesi şu şekilde sınıflandırılır:

Normal: 150 mg/dl'den az.

Sınır: 150 ila 199 mg/dl.

Yüksek: 200 ila 499 mg/dl.

Çok yüksek: 500 mg/dl veya daha fazla.

Uzmanlar, çok yüksek trigliserit seviyelerine sahip olmanın kalp ve damar hastalıkları için büyük bir risk faktörü olduğunun altını çiziyor. Bu durum ayrıca metabolik sendrom riskini de artırıyor.

Trigliserit seviyelerini düşürmek için limon nasıl tüketilir?

Limon, kanında yüksek düzeyde trigliserit bulunan tüm insanlar için faydalıdır.

Limon suyu, kanda biriken fazla yağları yakma sürecini hızlandıran vitamin ve antioksidanlara sahiptir.

Limonu önce iyice yıkayıp suyunu çıkarın. Limon suyuna bir bardak su ekleyip karıştırın ve ardından içeceği her kahvaltıdan önce tüketin.