TÜBİTAK'ın geliştirdiği koronavirüse karşı çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak

TÜBİTAK'ın geliştirdiği SARS-CoV-2 virüsüne karşı koruyucu pastil/çiğneme tableti teknolojisinin transferine dair inhisari lisans ihalesi yapılacak.

SARS-CoV-2 virüsüne karşı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilen koruyucu pastil/çiğneme tableti" teknolojisinin transferinin inhisari lisans ihalesinin yapılacağı belirtildi.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, kurum tarafından geliştirilen tablet teknolojisinin transferinin 7 yıl süreyle lisanslanması ihalesi, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Transfer bedeli en az 600 bin lira

Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti Üretimi buluş başlıklı ulusal patent başvurusu, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanarak yapılması muhtemel ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve bu kapsamda edinilen yapma bilgisi (know-how) statüsündeki teknolojinin transferini kapsıyor.

İhale, teknoloji transfer bedeli olarak en az 600 bin lira peşinat alınması şartıyla gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmaya 7 yıllık, istediği ülkelerde belirtilen usul, şart ve kapsamda inhisari lisans verilecek.

21 Haziran Salı saat 10.00'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğü’nde yapılacak ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.