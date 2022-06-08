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    TÜBİTAK'ın geliştirdiği koronavirüse karşı çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak

    TÜBİTAK'ın geliştirdiği SARS-CoV-2 virüsüne karşı koruyucu pastil/çiğneme tableti teknolojisinin transferine dair inhisari lisans ihalesi yapılacak.
    • 08.06.2022 - 09:32
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    TÜBİTAK'ın geliştirdiği koronavirüse karşı çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak

    SARS-CoV-2 virüsüne karşı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilen koruyucu pastil/çiğneme tableti" teknolojisinin transferinin inhisari lisans ihalesinin yapılacağı belirtildi.

    TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, kurum tarafından geliştirilen tablet teknolojisinin transferinin 7 yıl süreyle lisanslanması ihalesi, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

    Transfer bedeli en az 600 bin lira

    Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti Üretimi buluş başlıklı ulusal patent başvurusu, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanarak yapılması muhtemel ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve bu kapsamda edinilen yapma bilgisi (know-how) statüsündeki teknolojinin transferini kapsıyor.

    İhale, teknoloji transfer bedeli olarak en az 600 bin lira peşinat alınması şartıyla gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmaya 7 yıllık, istediği ülkelerde belirtilen usul, şart ve kapsamda inhisari lisans verilecek.

    21 Haziran Salı saat 10.00'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğü’nde yapılacak ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.

    TÜBİTAK ın geliştirdiği koronavirüse karşı çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak #1


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