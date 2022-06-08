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- TÜBİTAK'ın geliştirdiği koronavirüse karşı çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak
TÜBİTAK'ın geliştirdiği koronavirüse karşı çiğneme tableti teknolojisinin lisans ihalesi yapılacak
- 08.06.2022 - 09:32
SARS-CoV-2 virüsüne karşı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilen koruyucu pastil/çiğneme tableti" teknolojisinin transferinin inhisari lisans ihalesinin yapılacağı belirtildi.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, kurum tarafından geliştirilen tablet teknolojisinin transferinin 7 yıl süreyle lisanslanması ihalesi, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.
Transfer bedeli en az 600 bin lira
Koruyucu Pastil/Çiğneme Tableti Üretimi buluş başlıklı ulusal patent başvurusu, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanarak yapılması muhtemel ulusal ve uluslararası patent başvuruları ve bu kapsamda edinilen yapma bilgisi (know-how) statüsündeki teknolojinin transferini kapsıyor.
İhale, teknoloji transfer bedeli olarak en az 600 bin lira peşinat alınması şartıyla gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmaya 7 yıllık, istediği ülkelerde belirtilen usul, şart ve kapsamda inhisari lisans verilecek.
21 Haziran Salı saat 10.00'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğü’nde yapılacak ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.