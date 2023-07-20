Tükürüğünüz pembeleşiyorsa hiç beklemeyin! Hemen doktora koşun! O hastalığın belirtisi çıktı Tükürük pembeleşmesinin diş eti hastalıklarının habercisi olduğu ortaya çıktı. Eğer son zamanlarda pembeleşen bir tükürüğe sahipseniz, altında yatan nedeni araştırmanız önemli olacaktır.

Tükürüğünüz pembeleşiyorsa, diş eti rahatsızlığınız olabilir...

Yapılan araştırmalar diş eti rahatsızlıklarının bazı basit belirtilerle kendisini gösterebildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar ayrıca, diş eti sorunlarının tedavi edilmediği zaman daha kötü hastalıklara da davetiye çıkardığını belirtti.

Texas A&M Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodonti Bölüm Başkanı Deborah Foyle, "gingivitisin diş etlerini tahriş eden ürünler salgılayan dişlerdeki bakterilerden kaynaklandığını“ belirtiyor.

Önemsenmeyen her kanama büyük sonuçlar doğuruyor

İyi bir ağız hijyeninin diş eti hastalığını önlemenin en iyi yolu olduğunu belirten uzmanlar; insanların genellikle dişlerini yeterince fırçalamadıkları ve diş ipi kullanmadıkları için diş eti iltihabı sorunu yaşadıklarına dikkat çekerek tedavi edilmediğinde, bakterilerin diş etlerinin altındaki dokuları istila edip tahrip edeceğini bunun da ilerlemiş diş eti hastalığına neden olabileceğini kaydediyor.

Sigara içen, diyabet hastası olan veya dişlerini gıcırdatan kişilerin diş eti hastalığına yakalanma şansının daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Diş eti iltihabının ağrıya neden olmadığı için genellikle fark edilemediğini, diş eti iltihabı olan sigara içicilerinin de herhangi bir kanama veya başka semptom yaşamayabileceğini söyleyen uzmanlar “Diş etlerim hiç kanamıyor, bir şey olmaz“ diye düşünmenin yanılgı olduğunu belirtiyor.

Diş etlerini sağlıklı tutmanın yolunun son derece basit olduğunu belirten uzmanlar, günde iki kez diş fırçalanmasını, günde bir kez diş ipi kullanılmasını ve en az altı ayda bir temizlik için diş hekimine gidilmesini öneriyor.