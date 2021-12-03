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Türk bilim insanlarının koronaya karşı ürettiği ilaç son aşamada

Türk bilim insanlarının koronaya karşı ürettiği ilaç son aşamada

Koronaya karşı her alanda çalışmaların sürdürüldüğü Türkiye'de dünyada ilk defa kullanılan bir teknolojiyle ilaç üretildiği söylendi. Üretilen ilacın akciğer hastalığında da kullanacağı belirtildi.