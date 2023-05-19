Türk doktorları üretti! Hastadan enfeksiyon geçmesini önleyen kabin yapıldı Türk doktorları, enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan bir buluşa imza attı. Solunum yolu enfeksiyonlarının hastanede yapılan girişimsel işlemlerde yayılmasını önlemek amacıyla bronkoskopi kabini geliştirildi.

AA

Koronavirüs salgını sırasında hasta, doktor ve sağlık görevlisi teması fazla olunca hastalık bulaştırma riski artmıştı.

Türk doktorlar, koronavirüs gibi hızlı bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarının hastanede yapılan girişimsel işlemlerde yayılmasını önlemek amacıyla bir ürün geliştirdi.

Türk doktorların enfeksiyon riskini yüzde 70 azaltan "bronkoskopi kabini"ne faydalı model patenti verildi.

Türk doktorların koronavirüs gibi hızlı bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarının hastanede yapılan girişimsel işlemlerde yayılmasını önlemek amacıyla geliştirdiği "bronkoskopi kabini" faydalı model patenti aldı.

Tıp dünyasına yeni bir ürün kazandırıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, hızlı bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kısaca "Aurocab" olarak isimlendirilen ve girişimsel işlemlerde kullanılan bronkoskopi kabinini geliştirerek tıp dünyasına kazandırdı.

Koronavirüsün sağlık görevlilerine geçmesi önlenmek istendi

Prof. Dr. Demet Karnak, kabinin ilk olarak koronavirüs salgınında virüsün hastalara ve doktorlara geçmesini önlemek amacıyla tasarladıklarını söyledi.

"Kabin enfeksiyon bulaşma riskini ciddi oranda azalttı"

Bronkoskopinin kamerayla akciğer ve solunum yollarının incelenmesi, kanamaların durdurulması, yabancı cisimlerin çıkartılması, biyopsi, akciğer tümörü bulunan hastalara stent takılması gibi birçok işlemi kapsadığını anlatan Karnak, tasarlanan kabinin, kabin kullanılmayan girişimsel işlemlere göre enfeksiyon bulaşma riskini ciddi oranda azalttığını vurguladı.

"Hastalarımıza yapılan işlemlerde devamlı kullanıyoruz"

Türk Patent ve Marka Kurumu'na da başvuruda bulunduklarını belirten Karnak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bronkoskopi kabini kısa bir süre önce faydalı model patentini aldı. Üç yıllık bir çalışmanın, emeğin sonucu oldu. Bu kabini hastalarımıza yapılan işlemlerde devamlı kullanıyoruz. Bu sayede ilk geliştirdiğimiz formu modifiye ederek ikinci formunu geliştirdik. Hatta şu an üçüncü formu üzerinde çalışıyoruz.

"Bronkoskopi kabini saçılıma engel oluyor"

Bulaş riskine karşı girişimsel işlemin yapıldığı odanın özel UV lambaları, temizleyici filtrelerle temizlendiğini, işlem öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını aktaran Karnak, "Tükürük parçacıklarının içinde bakteriler, virüsler, mantarlar vardır. Hapşırmayla milyonlarca, öksürmeyle ve konuşmayla da binlerce parçacık etrafa saçılır. Bronkoskopi kabini bu saçılıma engel oluyor." bilgisini paylaştı.

"Hedefimiz seri üretime geçmek"

Ürünün üniversite mühendislerinin de içinde olduğu büyük bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Karnak, şunları kaydetti: