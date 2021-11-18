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- Türk kahvesinin 40 yıl hatırı, binlerce faydası var! Sadece bir bardağı bile...
Türk kahvesinin 40 yıl hatırı, binlerce faydası var! Sadece bir bardağı bile...
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 18:16
- Güncelleme : 18.11.2021 - 18:17
Kahvaltıdan sonra ya da akşam keyif zamanlarında içilen Türk kahvesi, herkesin vazgeçilmezlerinden birisidir.
Özellikle kız istemelerin en önemli öğelerinden olan Türk kahvesi, sohbetlerin ise taçlandırıyor.
Türkiye'de yaşayan ve kahvesiz gün geçirmeyenler, faydalarından da yararlanmış oluyor.
Bir bardak Türk kahvesi içmenin binlerce faydası ve bir sürü hastalığa karşı şifacı bir yön bulunuyor.
İçtiğiniz Türk kahvelerinin faydalarını bilmek ve buna göre doğru vakitlerde tüketmek oldukça önemli.
Peki, Türk kahvesi ne işe yarar? Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte yanıtı...
TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI
- Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur
- Pankreas kanseri riskini azaltır
- Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur
- Düzenli olarak kahve içmek, kalın bağırsak ve kolon kanserini %25, bağırsak kanseri riskini ise %45 oranda azaltır
- Şekersiz içildiğinde mide ve kilo problemlerine iyi gelir
- Türk kahvesi, düşünme gücünü olumlu yönde etkiler
- 3 fincan kahve içmek astım riskini azaltır
- Kahve ağız kokusuna yol açan bakterilerin oluşumunu önlüyor
- Anne sütünü arttırıcı bir etkiye sahiptir
- Tansiyon düşürücü ve dengeleyici bir etkiye sahiptir
- Cilt sağlığı için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir
- Sosyalleştirir
- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar
- Kahve, idrara çıkma isteği uyandırdığı için safra taşlarının oluşmasını engellemektedir.
- Astım rahatsızlıkları için tüketimi tercih edilmektedir
- Baş ağrılarında ağrı kesici bir özelliği vardır
- Kemikleri kuvvetlendirici bir etkisi vardır
- Unutkanlıklara ve hafıza ile oluşan hastalıklara iyi gelmektedir
TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?
Cezvenin içerisine ilk olarak kahve, isteğe göre şeker ve en son olarak da su ekleyerek kahveyi yapmaya başlayabilirsiniz.
Sonrasında ateşe koyun ve servise hazır hale gelince, fincanlaraa ekleyin. Şimdiden afiyet olsun!