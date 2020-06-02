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Türkiye ilaç geliştirme ve üretiminde aktif rol oynayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika ve Avrupa Birliğinin ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağını açıkladı.
- AA
- 02.06.2020 - 22:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"FDA VE EMA İLE AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ"
"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."