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Türkiye ilaç geliştirme ve üretiminde aktif rol oynayacak

Türkiye ilaç geliştirme ve üretiminde aktif rol oynayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika ve Avrupa Birliğinin ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağını açıkladı.